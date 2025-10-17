Michelle se manifesta sobre foto de Lula com Messias e evangélicos

17/10/2025
Escrito por Metrópoles
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reagiu, nessa quinta-feira (16/10), a uma foto do presidente Lula (PT) com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, e evangélicos durante uma reunião. Michelle alfinetou o AGU, favorito de Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) com um versículo bíblico.

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) repostou nos stories de seu Instagram uma foto da reunião com a seguinte legenda: “Apocalipse 22:11, Números 24:9, Mateus 6:24”. Na Bíblia, a passagem de Mateus 6:24 diz: “Ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro”.

Já Apocalipse 22:11 fala sobre justiça: “Quem é injusto, faça injustiça ainda; e quem é sujo, seja sujo ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, seja santificado ainda.” A postagem é feita diante da provável indicação de Messias ao STF.

Nesta quinta, Lula convocou uma reunião com o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), além do AGU e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

A reunião foi entendida como um claro sinal de que o chefe do Planalto já escolheu Messias para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria nesta semana no STF. Antes mesmo da oficialização, a possível escolha já é criticada pela direita, que afirma não ter gostado da ideia de Messias como novo ministro.

