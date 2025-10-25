Michelle vê aproximação da esquerda com evangélicos como “desespero”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que a aproximação da esquerda com o público evangélico se trata de um ato de “desespero”. A declaração foi feita durante um evento do PL Mulher, neste sábado (25/10), no Rio Grande do Sul.

“Faz parte do projeto da maldita esquerda, do partido das trevas, enganar, mentir, ludibriar e frequentar igrejas porque o desespero chegou. Querem os cristãos para que eles possam elegê-los no ano que vem”, disse Michelle durante um discurso.

Recentemente, a atual primeira-dama do Brasil, Rosângela Silva, a Janja, frequentou cultos e participou de eventos com mulheres evangélicas. A movimentação de Janja foi interpretada como aceno a um eleitorado que antes era monopolizado pela direita.

Além de Janja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com lideranças cristãs no Palácio do Planalto na última semana.

A aproximação da esquerda com o público evangélico acontece a cerca de um ano das eleições presidenciais de 2026, em um contexto em que o número de fiéis cresce cada vez mais no Brasil. As duas vertentes políticas disputam esse público, que pode ser decisivo no ano que vem.