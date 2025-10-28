Mídia internacional repercute megaoperação no Rio: “Cenas de guerra”

A megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro ganhou destaque na capa dos principais jornais do mundo. A ação policial desta terça-feira (28/10) já é considerada a mais letal do Rio – pelo menos, 64 mortes já foram confirmadas.

O britânico The Guardian classificou o dia como um dos mais violentos do Rio. “Pelo menos 60 mortos no dia mais violento do Rio, em meio a operações policiais nas favelas. Governador afirma que a cidade está ‘em guerra’ após tiroteios entre as forças de segurança e traficantes do Comando Vermelho, que teriam usado drones armados”, escreveu o jornal.

O argentino Clarín descreveu a ação policial como cenário de guerra: “Cenas de guerra no Rio de Janeiro: ao menos 60 mortos e mais de 80 detidos em uma megaoperação em duas favelas”.

Já o espanhol El País destacou o alto nível de letalidade da megaoperação. “Pelo menos 60 mortos e dezenas de presos em uma megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro”, escreveu o jornal.

O francês RFI também noticiou o combate ao crime organizado, chamando atenção para detalhes da operação. “Cerca de 2.500 agentes, além de veículos blindados e helicópteros, participaram da operação que teve como alvo uma das principais facções do tráfico de drogas do Brasil em duas comunidades de baixa renda”, publicou.

Operação mais letal da história do Rio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), em conjunto com a Polícia Militar (PMRJ) e o governo do Rio, realizou nesta terça uma ação que deixou mais de 60 mortos. A operação acontece nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, contra o crime organizado.

Pelo menos 2,5 mil agentes de segurança do estado participam da megaoperação. Mais de 80 pessoas foram presas, até então.

Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou o apoio prestado pelo governo federal no combate ao crime organizado, no Rio de Janeiro, e disse que tem atendido “prontamente” os pedidos feitos pelo governo de Cláudio Castro (PL).

“Em cooperação com o Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mantém atuação no Estado desde outubro de 2023, por meio da Força Nacional de Segurança Pública, conforme previsto na Portaria MJSP nº 766, de 12 de dezembro de 2023. A operação segue vigente até 16 de dezembro de 2025, podendo ser renovada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atendido, prontamente, a todos os pedidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual. Desde 2023, foram 11 solicitações de renovação da FNSP no território fluminense. Todas acatadas”, diz a nota.