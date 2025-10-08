08/10/2025
Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morre aos 69 anos

Na noite desta quarta-feira (8/10), Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, faleceu aos 69 anos. O treinador lutava contra o câncer de próstata e estava afastado do comando dos Xeneizes. A morte foi confirmada em publicação do Boca nas redes sociais.

Clubes argentinos, Conmebol e Associação de Futebol da Argentina (AFA) lamentaram a morte de Miguel.

Russo passou por algumas internações recentes, desde o início de setembro, devido a um quadro de infecção urinária. Em 2017, venceu a batalha contra um câncer de próstata, quando ainda comandava o Millonarios, da Colômbia.

A última partida de Miguel Ángel Russo no comando do Boca Juniors foi no dia 21 de setembro contra o Central Córdoba, no Estádio da La Bombonera. O placar permaneceu empatado em 2 x 2 pelo Campeonato Argentino.

 

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY

— AFA (@afa) October 8, 2025

Miguel Ángel Russo foi campeão da Libertadores da América comandando o Boca Juniors em 2007. Os Xeneizes levantaram a taça após vencerem o Grêmio nas duas partidas, por 3 x0 e 2 x 0. Ele também comandou a equipe argentina na Copa do Mundo de Clubes deste ano.

Como jogador e treinador, Miguel Ángel Russo conquistou 13 títulos, levantando taças com Boca Juniors, Estudiantes, Lanús, Millonarios, Vélez Sarsfield e Rosário Central. Pela seleção argentina, ele jogou 17 partidas e marcou um gol.

Confira a manifestação do River Plate, Conmebol e Boca Juniors após a morte do técnico

 

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL @Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano.

Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/0fx9tVDMkK

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2025

 

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa

— River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

 

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

 

