24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Miguel Falabella critica atitude de Mateus Solano em peça: “Extrapolou”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
miguel-falabella-critica-atitude-de-mateus-solano-em-peca:-“extrapolou”

Miguel Falabella comentou a polêmica envolvendo o ator Mateus Solano e o uso de celulares durante apresentações teatrais, e afirmou que o colega “extrapolou” ao intervir no público. O cineasta falou sobre o assunto no programa Angélica Ao Vivo, no GNT.

Falabella relembrou o episódio e explicou sua postura diante de situações semelhantes: “Teve essa polêmica com o Mateus Solano, que se extrapolou, e tirou [da mão da mulher]. Mas eu paro sempre [a peça]”, admitiu ontem no programa Angélica Ao Vivo.

Veja as fotos

Reprodução: portal LeoDias
Miguel Falabella fala sobre possível filme de “Toma Lá, Dá Cá”: “Já estou com ideia”Reprodução: portal LeoDias
Portal LeoDias
Portal LeoDias
Foto/Instagram/@miguel.arcanjo
Peça de Miguel Falabella retorna com apresentações gratuitas em SPFoto/Instagram/@miguel.arcanjo
Reprodução/Globo
Matheus Solano como Felix, em “Amor à Vida”Reprodução/Globo
Reprodução: Instagram
Vídeo mostra Mateus Solano derrubando celular de mulher na plateia; entenda o casoReprodução: Instagram
Reprodução / Instagram @mateusolanooficial
Mateus SolanoReprodução / Instagram @mateusolanooficial

Leia Também

O artista disse que já precisou chamar a atenção de espectadores em suas próprias montagens, citou especialmente a peça em que contracena com Marisa Orth, Fica Comigo Esta Noite. Segundo ele, houve caso de uma pessoa no setor VIP usando o celular: “[Teve] uma pessoa, que comprou um ingresso no setor VIP do teatro, o mais caro, e outro dia a mulher estava vendo o WhatsApp. Pedi licença à Marisa e falei: ‘Você não prefere ver o WhatsApp lá no foyer?’”

Falabella ressaltou que vê o uso de celulares no teatro como falta de respeito ao trabalho em cena e que, quando necessário, interrompe a apresentação. “A pessoa parece uma Elphaba sentada e acha que não estamos vendo. Vejo tudo e paro”, afirmou.

Além da repreensão, o ator e diretor ressaltou que expor-se ao celular durante uma sessão pode constranger o espectador: “Quem for ver Marisa Orth e Miguel Falabella no teatro, se eu pegar com o celular, vai ficar vendido na plateia”, indicou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost