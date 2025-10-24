Miguel Falabella critica atitude de Mateus Solano em peça: “Extrapolou”

Miguel Falabella comentou a polêmica envolvendo o ator Mateus Solano e o uso de celulares durante apresentações teatrais, e afirmou que o colega “extrapolou” ao intervir no público. O cineasta falou sobre o assunto no programa Angélica Ao Vivo, no GNT.

Falabella relembrou o episódio e explicou sua postura diante de situações semelhantes: “Teve essa polêmica com o Mateus Solano, que se extrapolou, e tirou [da mão da mulher]. Mas eu paro sempre [a peça]”, admitiu ontem no programa Angélica Ao Vivo.

O artista disse que já precisou chamar a atenção de espectadores em suas próprias montagens, citou especialmente a peça em que contracena com Marisa Orth, Fica Comigo Esta Noite. Segundo ele, houve caso de uma pessoa no setor VIP usando o celular: “[Teve] uma pessoa, que comprou um ingresso no setor VIP do teatro, o mais caro, e outro dia a mulher estava vendo o WhatsApp. Pedi licença à Marisa e falei: ‘Você não prefere ver o WhatsApp lá no foyer?’”

Falabella ressaltou que vê o uso de celulares no teatro como falta de respeito ao trabalho em cena e que, quando necessário, interrompe a apresentação. “A pessoa parece uma Elphaba sentada e acha que não estamos vendo. Vejo tudo e paro”, afirmou.

Além da repreensão, o ator e diretor ressaltou que expor-se ao celular durante uma sessão pode constranger o espectador: “Quem for ver Marisa Orth e Miguel Falabella no teatro, se eu pegar com o celular, vai ficar vendido na plateia”, indicou.