Miguel Falabella fala sobre possível retorno de “Toma Lá, Dá Cá” em filme: “Estou querendo”

21/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
miguel-falabella-fala-sobre-possivel-retorno-de-“toma-la,-da-ca”-em-filme:-“estou-querendo”

Durante a reunião de estreia de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo, na noite desta segunda-feira (20/10), o ator Miguel Falabella conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e deixou os fãs animados ao comentar sobre a possibilidade de uma reunião do elenco de “Toma Lá, Dá Cá”, humorístico que marcou época na TV brasileira, em uma obra cinematográfica.

“Eu estou querendo muito. Agora eu não estou com muito tempo, tenho que entregar uma sinopse, mas já estou com uma ideia boa na cabeça dessa reunião. Se sair, vai ser bom”, contou Miguel, deixando no ar a expectativa de um reencontro entre os personagens da série.

Falabella ainda comentou sobre o processo criativo e o respeito que mantém pelos colegas e autores com quem trabalha. “A gente vai jogando ideias, algumas dão certo, outras não, mas é importante respeitar o autor. Eu gosto de ser respeitado pelos meus filhos, então a gente se comporta da maneira que quer que as pessoas se comportem com a gente.”

Sobre estrear “Três Graças” logo após o fenômeno de “Vale Tudo”, o ator garantiu que o friozinho na barriga continua, mas o entusiasmo também. “Eu já fiz tanta coisa, já substituí tantas novelas boas, e foi bom igual. Essa novela é muito boa! Eu sei porque eu leio e fico interessado em ver o que vai acontecer.”

Falabella encerrou a conversa com elogios ao autor Aguinaldo Silva e à trama, que acompanha a jornada de três mulheres fortes. “A premissa é muito bonita, três mães sólidas, o Brasil, e personagens muito bem construídos. Vem aí mais um sucesso de Aguinaldo Silva”, brincou o ator.

