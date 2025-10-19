miguel-hidalgo-garante-vice-campeonato-mundial-de-triatlo







O brasileiro Miguel Hidalgo garantiu, na madrugada deste domingo (19), o vice-campeonato do Mundial de triatlo. O feito foi alcançado após o paulista de 25 anos de idade encerrar a etapa final do Circuito Mundial da modalidade, disputada em Wollongong (Austrália), na quarta posição.

“Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos anos, não vão faltar novas oportunidades. Estou orgulhoso do que fiz e quero agradecer a todo mundo que acordou às três horas da manhã para me assistir”, declarou Hidalgo logo após a prova.

A temporada 2025 de Hidalgo no Circuito Mundial foi marcada pela consistência de resultados: vitória em Alghero (Itália), prata em Karlovy Vary (República Tcheca), bronze em Yokohama (Japão) e na Riviera Francesa, quarto lugar em Hamburgo (Alemanha) e no Finals em Wollongong, além da décima posição na etapa inaugural, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

Dessa forma o brasileiro somou 3.769,95 pontos, entre os 4.250,00 do australiano Matthew Hauser (campeão do Mundial) e os 3.690,12 do português Vasco Vilaça Vilaça (terceiro colocado).