Milei ignora crise, canta rock e lança livro criticando a esquerda e citando Bolsonaro

Apesar de enfrentar uma crise política e partidária, o presidente da Argentina, Javier Milei, realizou nesta segunda-feira (6) um evento inusitado para lançar seu novo livro, “A Construção do Milagre”, misturando música e política em uma casa de shows em Buenos Aires. O ato ocorreu a 20 dias das eleições legislativas, em meio à pressão sobre seu governo e seu partido, A Liberdade Avança.

Com sua tradicional jaqueta de couro e cabelo desarrumado, Milei subiu ao palco acompanhado de parlamentares: uma deputada como corista, seu biógrafo no baixo, um candidato a senador na guitarra e outro deputado na bateria. Diante de milhares de partidários, incluindo ministros do governo, o presidente cantou diversos clássicos do rock argentino, dançou e interagiu com a plateia, buscando transmitir energia e motivação aos eleitores.

O show ocorreu apenas um dia após o principal candidato do partido para a província de Buenos Aires, José Luis Espert, desistir da corrida eleitoral. Espert enfrenta críticas por não ter esclarecido o recebimento de recursos e o uso de aviões de um empresário preso por tráfico de drogas e com possível extradição para os Estados Unidos.

Durante o evento, Milei fez críticas ao kirchnerismo, afirmando que o partido rival “ganhou um round e não a guerra”, em referência à derrota parcial nas eleições legislativas de Buenos Aires. Em tom provocativo, o presidente também entoou o cântico “Cristina Tornozeleira”, ironizando a prisão domiciliar da ex-presidente Cristina Kirchner, condenada por corrupção.

Após a performance musical, Milei trocou a jaqueta pelo terno e gravata, se cobrindo com a bandeira argentina para cantar o hino nacional, e falou sobre o livro e a situação política atual, ao lado de seu porta-voz, Manuel Adorni. Durante o discurso, criticou a esquerda mundial e associou o movimento a tentativas de assassinato de líderes conservadores, incluindo Jair Bolsonaro, Donald Trump, o pré-candidato presidencial colombiano Miguel Uribe e o influenciador Charlie Kirk.