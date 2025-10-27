27/10/2025
Milei surpreende e conquista vitória nas eleições legislativas argentinas

Escrito por Portal Leo Dias
O presidente da Argentina, Javier Milei, obteve, neste domingo (26/10), uma vitória considerada “surpreendente” nas eleições legislativas de meio de mandato, consolidando sua posição política após meses de instabilidade. O pleito definiu a renovação de metade da Câmara dos Deputados (127 legisladores) e um terço do Senado (24 cadeiras).

Com 91% das urnas apuradas, o partido governista Libertad Avanza registrou 40,84% dos votos, alcançando vitórias expressivas em Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Segundo o jornal argentino La Nación, o resultado representa um “triunfo surpreendente” de Milei, que “ganhou em quase todo o país”.

Analistas previam um desempenho inferior do governo, mas a disputa mostrou um avanço significativo em relação às eleições de setembro, quando Milei havia sofrido derrota na província de Buenos Aires. Agora, o partido governista reduziu a diferença e aparece à frente da oposição peronista por menos de um ponto.

Contexto político e reviravolta do governo

A eleição ocorre em um momento decisivo para o presidente, que vinha enfrentando queda de popularidade, denúncias de corrupção e uma crise econômica agravada. Em 7 de setembro, o governo havia perdido as eleições legislativas da província de Buenos Aires, o maior distrito eleitoral do país. Além disso, a irmã de Milei foi alvo de acusações de corrupção, e o presidente recorreu à ajuda do ex-presidente Donald Trump diante do agravamento da situação financeira argentina.

O resultado de domingo, no entanto, inverteu o cenário político e trouxe fôlego ao governo. “Ganhou em quase todo o país”, destacou o La Nación, descrevendo a recuperação do presidente como uma das mais expressivas desde o início de seu mandato, em dezembro de 2023.

Baixa participação eleitoral e leitura política

Apesar da vitória, o pleito foi marcado por alta abstenção. A Câmara Nacional Eleitoral informou que apenas 66% dos eleitores compareceram às urnas. Esse índice é considerado baixo em um país onde o voto é obrigatório.

As eleições legislativas na Argentina costumam funcionar como um plebiscito popular sobre o governo, refletindo a aprovação ou rejeição ao presidente no meio do mandato. A vitória do Libertad Avanza, portanto, representa uma reafirmação de apoio político a Milei, encerrando um dos períodos mais turbulentos de sua gestão e reforçando sua influência sobre o Congresso.

Com o novo equilíbrio de forças, o governo argentino tenta agora consolidar sua base parlamentar e recuperar a confiança do eleitorado diante dos desafios econômicos e institucionais que ainda persistem.

