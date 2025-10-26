26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Milei tem vitória nas urnas na Argentina e amplia bancada legislativa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
milei-tem-vitoria-nas-urnas-na-argentina-e-amplia-bancada-legislativa

As eleições deste domingo (26/10), na Argentina, representam  uma vitória para o presidente Javier Milei. Até às 23h, haviam sido apuradas 97,3% das urnas. O partido do atual mandatário, o Libertad Avanza alcançou 40,76% dos votos em âmbito nacional, superando o peronismo.

Os votos implicam na conquista pelo partido de Milei de 64 cadeiras na Câmara dos Deputados, cerca de um terço do total da Casa. Não significa maioria no Legislativo argentino, mas o número indica que o presidente argentino terá condição de barrar pautas da oposição.

O partido da oposição Fuerza Patria, de base peronista, conquista, com 31,65% dos votos, 44 assentos na Câmara dos Deputados.

Esta eleição argentina foi marcada pela baixa participação do eleitorado. O comparecimento atinge, com os resultados parciais, 67,92% dos votos possíveis.

O presidente argentino passa por um momento difícil do mandato diante da desvalorização da moeda do país, o peso, e de polêmicas no governo envolvendo membros da própria família.

O voto de Milei foi discreto, ou seja, sem muitas declarações, e registrado por volta das 11h. “Já cumpri com o meu dever cívico”, declarou Milei após o ato.

Buenos Aires

Na província de Buenos Aires, houve outro trunfo para Milei, a vitória do partido dele, que foi puxada por Diego Santilli. Na província, o partido do presidente alcançou 41,44% contra 40,92% da legenda Fuerza Patria.

Leia também

“Convoco vocês para essa batalha, para irmos juntos, construir um caminho que nos permita levar as lutas e as ideias de mudança para a província de Buenos Aires”, disse Santilli após o resultado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost