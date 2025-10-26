Milei tem vitória nas urnas na Argentina e amplia bancada legislativa

As eleições deste domingo (26/10), na Argentina, representam uma vitória para o presidente Javier Milei. Até às 23h, haviam sido apuradas 97,3% das urnas. O partido do atual mandatário, o Libertad Avanza alcançou 40,76% dos votos em âmbito nacional, superando o peronismo.

Os votos implicam na conquista pelo partido de Milei de 64 cadeiras na Câmara dos Deputados, cerca de um terço do total da Casa. Não significa maioria no Legislativo argentino, mas o número indica que o presidente argentino terá condição de barrar pautas da oposição.

O partido da oposição Fuerza Patria, de base peronista, conquista, com 31,65% dos votos, 44 assentos na Câmara dos Deputados.

Esta eleição argentina foi marcada pela baixa participação do eleitorado. O comparecimento atinge, com os resultados parciais, 67,92% dos votos possíveis.

O presidente argentino passa por um momento difícil do mandato diante da desvalorização da moeda do país, o peso, e de polêmicas no governo envolvendo membros da própria família.

O voto de Milei foi discreto, ou seja, sem muitas declarações, e registrado por volta das 11h. “Já cumpri com o meu dever cívico”, declarou Milei após o ato.

Buenos Aires

Na província de Buenos Aires, houve outro trunfo para Milei, a vitória do partido dele, que foi puxada por Diego Santilli. Na província, o partido do presidente alcançou 41,44% contra 40,92% da legenda Fuerza Patria.

“Convoco vocês para essa batalha, para irmos juntos, construir um caminho que nos permita levar as lutas e as ideias de mudança para a província de Buenos Aires”, disse Santilli após o resultado.