Mileide Mihaile brilha e mostra samba no pé em ensaio na Unidos da Tijuca

Mileide Mihaile marcou presença no ensaio de quadra da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira (23/10). Na ocasião, a rainha de bateria mostrou samba no pé sob a cadência do mestre Casagrande e de todos os seus ritmistas. Além disso, a influenciadora esbanjou simpatia e provou mais uma vez por que é um dos grandes destaques do Carnaval carioca.

“O coração fica aquecido toda vez que eu piso aqui. Parece que a ficha ainda não caiu… A minha vontade de estar com a minha escola é tão grande que, às vezes, São Paulo até parece logo ali”, brincou a rainha de bateria da Pura Cadência, esbanjando simpatia.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mileide Mihaile mostra samba no pé em ensaio Fotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação Mileide Mihaile mostra samba no pé em ensaio Fotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação Mileide Mihaile mostra samba no pé em ensaio Fotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação Mileide Mihaile mostra samba no pé em ensaio Fotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação Mileide Mihaile mostra samba no pé em ensaio Fotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação Voltar

Próximo

Para a noite de samba, Mileide escolheu usar uma blusa cravejada de cristais nas cores da agremiação e um short que realçava suas curvas impecáveis. Além da beleza, ela se destacou ao mostrar muito samba no pé, contagiando a plateia e levando a comunidade tijucana ao delírio durante sua apresentação.

“Meu filho passou por um problema de saúde, mas graças a Deus tudo já está resolvido. Hoje posso estar aqui me dedicando e honrando esse posto que, para mim, tem um significado enorme. Quero agradecer à escola e a toda a comunidade que me abraçou num momento de dor e entendeu a minha ausência. Agora que tudo está bem, o choro virou sorriso, e estou aqui, pronta para ensaiar e agradecer pessoalmente a essa minha família tijucana”, disse Mileide, emocionada.

Com a quadra lotada, a rainha se jogou no meio do povo, posou para fotos, gravou vídeos com fãs e conversou com a imprensa presente. “Sei que é um cargo que exige muito condicionamento físico e dedicação. Estou aqui para entregar o meu melhor sempre. Quero atravessar a avenida sambando e cantando com a minha bateria e com a minha comunidade. Espero que a gente consiga trazer mais um título de campeã para essa grande escola”, completou a influenciadora.