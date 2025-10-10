Mileide Mihaile celebra cultura nordestina e se emociona: “O São João vive em mim”

10/10/2025
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Durante o Conexão Nordeste, nesta quinta-feira (9/10), Mileide Mihaile falou sobre a importância do São João e das celebrações culturais do Nordeste que movimentam a região durante todo o ano. Em entrevista ao portal LeoDias, ela ressaltou que o evento valoriza a potência cultural e econômica da região.

“Tá frio em São Paulo, mas aqui o clima é quente, clima do Nordeste! Esse forró, essa comidinha típica aquece qualquer corpo e coração”, celebra a influenciadora.

A ex-A Fazenda explicou que o Conexão Nordeste mostra a cultura nordestina ao longo de todo o ano, não apenas em junho. “O Conexão nasceu pra mostrar toda a potência cultural e econômica do nosso estado, de janeiro a janeiro, com todas as facetas e camadas que temos”, afirmou.

Ela também destacou o papel do São João como símbolo da identidade da região, mas lembrou que há muito mais a ser celebrado. “O São João é uma vitrine gigantesca, mas queremos acender essa fogueira no coração de todos, com momentos lindos em outros festivais, na Paraíba e no Brasil inteiro”, disse.

Com seu carisma, Mileide finalizou exaltando a alegria nordestina: “Já virou o Brasil inteiro! O São João é do mundo, é alegria, é pertencimento. É de janeiro a janeiro!”

