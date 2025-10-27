Mileide Mihaile fala sobre a vida amorosa e garante: “A felicidade não depende de homem”

Mileide Mihaile marcou presença na gravação do novo DVD de João Gomes, no Rio de Janeiro, neste domingo (26/10), e aproveitou o evento para conversar com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. De bom humor, a influenciadora falou sobre sua fase atual e garantiu que está curtindo a vida sem pressa para engatar um novo relacionamento.
“Eu estou bem, curtindo na minha. Não dá para a gente ficar caçando hoje, né? Estou aberta, mas hoje em dia não chega ninguém. Não sei o que está acontecendo. A gente está feliz mesmo assim, porque a felicidade não depende de homem”, afirmou.