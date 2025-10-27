Mileide Mihaile fala sobre a vida amorosa e garante: “A felicidade não depende de homem”

27/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Mileide Mihaile marcou presença na gravação do novo DVD de João Gomes, no Rio de Janeiro, neste domingo (26/10), e aproveitou o evento para conversar com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. De bom humor, a influenciadora falou sobre sua fase atual e garantiu que está curtindo a vida sem pressa para engatar um novo relacionamento.

“Eu estou bem, curtindo na minha. Não dá para a gente ficar caçando hoje, né? Estou aberta, mas hoje em dia não chega ninguém. Não sei o que está acontecendo. A gente está feliz mesmo assim, porque a felicidade não depende de homem”, afirmou.

Fotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação
Mileide Mihaile mostra samba no pé em ensaioFotos/ Divulgação: Léo Cordeiro/ Palmer Assessoria de Comunicação
Reprodução/Instagram @mileidemihaile
Mileide atualiza estado de saúde do filhoReprodução/Instagram @mileidemihaile
Roberto Filho/Brazil News
Mileide Mihaile é coroada rainha de bateria da Unidos da TijucaRoberto Filho/Brazil News
Reprodução
Rainha de bateria e solteira, Mileide Mihaile comenta sobre vida amorosaReprodução
Reprodução/LeoDias TV
Reprodução/LeoDias TV

Solteira, Mileide destacou que está vivendo um dos momentos mais equilibrados da vida: “Eu sinto no meu coração que estou na minha melhor fase, de cabeça, de emoção, de realização, tanto pessoal quanto profissional. Tudo que chegar agora vai ser uma soma.”

A influenciadora também reagiu com bom humor aos elogios sobre sua boa forma física feitos por Monique durante o papo. Ao ouvir que suas pernas “não mexem” e que “não têm celulite”, ela rebateu rindo: “Amiga, mexem! Mas está tudo bem. Eu sou uma mulher natural. O que importa é estar feliz, de corpo e alma, como eu estou”.

Entre risadas, Mileide ainda comentou o momento em que viralizou sambando em um ensaio da Unidos da Tijuca e repetindo a famosa “agachadinha da Virginia”: “Meu Deus! O pior é que eu nem lembrei. Mas a Virginia está melhorando a cada dia que passa e vai chegar ao Carnaval grandona. Vai ser tudo!”, elogiou.

