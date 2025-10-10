Mileide Mihaile fala sobre bazar beneficente em apoio à luta contra o câncer de mama

Durante o Conexão Nordeste, nesta quinta-feira (9/10), Mileide Mihaile conversou com a repórte Mônica Apor, do portal LeoDias, sobre o Bazar Mulher, projeto que realiza há seis anos para apoiar mulheres em tratamento contra o câncer de mama. A influenciadora destacou a importância da ação, principalmente durante o mês do Outubro Rosa, que incentiva a prevenção da doença.

“Faço esse bazar há seis anos e é um dos meus projetos favoritos. Abrimos todo o meu closet para vender peças, e toda a renda é doada para a instituição Nossa Casa, que acolhe mulheres em situações muito vulneráveis, que precisam de alimentação específica durante a recuperação”, contou Mileide.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mileide Mihaile celebra cultura nordestina e emociona: “O São João vive em mim” Reprodução: portal LeoDias Após cirurgia delicada, Mileide Mihaile atualiza estado de saúde do filho Reprodução: portal LeoDias/ Instagram Foto: Cadu Franco Voltar

Próximo

O bazar, que reúne também outras marcas parceiras, acontece no Shopping Rio Mar, em Fortaleza, e recebe mais de duas mil pessoas por dia. “Fazemos por três dias, sexta, sábado e domingo. Esse ano será nos dias 13, 14 e 15 de novembro. É muito maior do que simplesmente uma compra, é ajudar muita gente”, explicou.

Mileide ainda ressaltou que o bazar oferece opções para todos os gostos e bolsos, tornando a experiência inclusiva: “Preparamos tudo para que quem chegar sempre encontre uma peça que possa comprar, ajudar na causa e gostar”, disse.

A influenciadora comentou que a iniciativa tem um valor ainda mais pessoal, já que sua mãe também passou por tratamento na Nossa Casa: “Ela foi acolhida exatamente nesse lugar, então é impossível não querer ajudar e contribuir com esse trabalho tão lindo”. A sexta edição do Bazar Mulher promete mais uma vez unir solidariedade e moda em Fortaleza.