10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Mileide Mihaile fala sobre bazar beneficente em apoio à luta contra o câncer de mama

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mileide-mihaile-fala-sobre-bazar-beneficente-em-apoio-a-luta-contra-o-cancer-de-mama

Durante o Conexão Nordeste, nesta quinta-feira (9/10), Mileide Mihaile conversou com a repórte Mônica Apor, do portal LeoDias, sobre o Bazar Mulher, projeto que realiza há seis anos para apoiar mulheres em tratamento contra o câncer de mama. A influenciadora destacou a importância da ação, principalmente durante o mês do Outubro Rosa, que incentiva a prevenção da doença.

“Faço esse bazar há seis anos e é um dos meus projetos favoritos. Abrimos todo o meu closet para vender peças, e toda a renda é doada para a instituição Nossa Casa, que acolhe mulheres em situações muito vulneráveis, que precisam de alimentação específica durante a recuperação”, contou Mileide.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução: portal LeoDias
Mileide Mihaile celebra cultura nordestina e emociona: “O São João vive em mim”Reprodução: portal LeoDias
Reprodução: portal LeoDias/ Instagram
Após cirurgia delicada, Mileide Mihaile atualiza estado de saúde do filhoReprodução: portal LeoDias/ Instagram
Foto: Cadu Franco
Foto: Cadu Franco

O bazar, que reúne também outras marcas parceiras, acontece no Shopping Rio Mar, em Fortaleza, e recebe mais de duas mil pessoas por dia. “Fazemos por três dias, sexta, sábado e domingo. Esse ano será nos dias 13, 14 e 15 de novembro. É muito maior do que simplesmente uma compra, é ajudar muita gente”, explicou.

Mileide ainda ressaltou que o bazar oferece opções para todos os gostos e bolsos, tornando a experiência inclusiva: “Preparamos tudo para que quem chegar sempre encontre uma peça que possa comprar, ajudar na causa e gostar”, disse.

A influenciadora comentou que a iniciativa tem um valor ainda mais pessoal, já que sua mãe também passou por tratamento na Nossa Casa: “Ela foi acolhida exatamente nesse lugar, então é impossível não querer ajudar e contribuir com esse trabalho tão lindo”. A sexta edição do Bazar Mulher promete mais uma vez unir solidariedade e moda em Fortaleza.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost