Mileide Mihaile fala sobre coroação na Unidos da Tijuca e nega ressentimento com a Grande Rio

Durante o Conexão Nordeste, realizado nesta quinta-feira (9/10), Mileide Mihaile conversou com Mônica Apor, do portal LeoDias, e falou sobre a emoção de se tornar rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A influenciadora contou que vive um dos momentos mais marcantes da carreira e descreveu o convite como a realização de um sonho.

“Esse foi um ano muito especial pra mim. A Tijuca é uma escola respeitada, familiar. Estar lá é a materialização de todos os meus esforços e sonhos”, afirmou Mileide. “Tudo que eu entrego é com muito amor, e estar como rainha de bateria é um afago pro meu coração. Valeu a pena trilhar esse caminho, subir degrau por degrau, na força e na raça.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mileide Mihaile fala sobre bazar beneficente em apoio à luta contra o câncer de mama Reprodução: Portal LeoDias Após cirurgia delicada, Mileide Mihaile atualiza estado de saúde do filho Reprodução: portal LeoDias/ Instagram Foto: Cadu Franco Voltar

Próximo

A influenciadora ainda disse que se sente acolhida pela comunidade da escola. “Parece que eu já estou lá há dez anos. Quando sinto esse carinho, vejo que estou no caminho certo.”

Mileide também comentou sobre o período em que foi musa da Grande Rio e sobre a escolha de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da agremiação, posição para a qual o nome dela chegou a ser cogitado. “Nada de chateação! Tenho muito carinho pela Grande Rio. Eu já era da casa, fui musa, abria a escola e fui coroada pela minha vice-presidente. Não há espaço pra ressentimento, só gratidão.”

Segundo ela, a saída foi marcada por respeito e amizade. “Recebi ligação do presidente, que me desejou tudo de bom. O samba é isso, irmandade e parceria. Me doei 100% pra Grande Rio, e agora farei o mesmo na Tijuca. Já estou envolvida de corpo e alma, e podem ter certeza de que vamos fazer um dos melhores carnavais que vocês já viram.”