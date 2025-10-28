28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Milena Titoneli fatura prata no Mundial e consolida retorno ao topo do taekwondo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
milena-titoneli-fatura-prata-no-mundial-e-consolida-retorno-ao-topo-do-taekwondo

Milena Titoneli voltou ao topo do taekwondo mundial. A paulista conquistou, nesta terça-feira (28/10), a medalha de prata no Campeonato Mundial da modalidade e encerrou um período de reconstrução na carreira. Ela foi superada na decisão pela húngara Luana Marton, por 2 a 0, mas saiu de quadra com a sensação de missão cumprida — e com o melhor resultado da trajetória até aqui.

O pódio tem um peso simbólico. Depois da frustração em 2024, quando ficou fora dos Jogos Olímpicos de Paris ao ser derrotada na seletiva nacional, Milena reagiu com maturidade e retomou o protagonismo. A prata mundial chega como resposta ao esforço e à consistência que marcaram sua temporada.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Milena Titoneli fatura prata no Mundial e consolida retorno ao topo do taekwondoReprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Reprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Milena Titoneli fatura prata no Mundial e consolida retorno ao topo do taekwondoReprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Reprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Milena Titoneli fatura prata no Mundial e consolida retorno ao topo do taekwondoReprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Reprodução/Instagram: @milenatitonelitkd
Milena Titoneli fatura prata no Mundial e consolida retorno ao topo do taekwondoReprodução/Instagram: @milenatitonelitkd

Leia Também

A atleta de 26 anos já havia conquistado duas medalhas de bronze em Mundiais, nos anos de 2019 e 2023, mas desta vez foi além. Agora, ela se torna a terceira brasileira da história a alcançar uma final de Campeonato Mundial de Taekwondo — e a primeira em seis anos a subir ao pódio na competição.

O resultado também consolida um momento histórico para o taekwondo brasileiro. Um dia antes, Henrique Marques havia conquistado o ouro e se tornado o primeiro homem do país a vencer um Mundial. Na semana anterior, Maria Clara Pacheco também fez história ao conquistar o título feminino inédito.

Com as conquistas recentes, o Brasil soma dois ouros e uma prata na edição, o melhor desempenho da história da modalidade no país. E Milena, que já foi sinônimo de superação, volta a ser um dos principais nomes do esporte brasileiro no cenário internacional.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost