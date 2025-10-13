Milene Domingues conta como foi educar filho com Ronaldo: “Vida que levava era privilégio”

Milene Domingues falou de como foi a criação de Ronald, filho dela com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, em entrevista à revista Quem. A apresentadora, que também é ex-jogadora de futebol, foi casada com o atleta de 1999 a 2003. Atualmente, o herdeiro está com 25 anos de idade. No bate-papo, a loira ainda disse que, quando o rapaz decidir ser pai, estará pronta para ser avó.

Aos 46 anos, Milene relembrou que sempre fez questão de que o filho soubesse que nasceu privilegiado. “A minha maior preocupação desde sempre foi que ele entendesse que a vida que ele levava era um privilégio muito grande, que ele fazia parte de 1% da população mundial, por ter um bom estudo e um lar estabilizado. Sobretudo me preocupei em mostrar que ele tinha que construir o nome dele, a história dele e ter a vida dele. Acho que ele levou isso para a vida”.

Até completar 10 anos, Ronald morou com a família fora do país – ele nasceu em Milão, na Itália. Sobre a fase mais tranquila fora do Brasil, a apresentadora explicou: “O fato dele ter morado fora do país – apesar do pai dele ser um fenômeno mundial – fez com que ele ficasse um pouco mais preservado de mídia e dessa associação o tempo todo com o pai. Isso ajudou muito para que ele pudesse ser o Ronald e não apenas o filho do Ronaldo ou da Milene Domingues. Quando ele veio para o Brasil aos 10 anos, ele entendeu que o mundo era diferente. Aqui todo mundo parava ele. Pedia por uma foto por ser fã do Ronaldo”.

Desde 2012, o jovem atua como DJ – agora, ele também administra a Rede Ronaldo, onde a mãe apresenta um programa. A educação dada a Ronald foi fundamental para que ele não se acomodasse e investisse na própria carreira sem se apoiar nos pais. “Vê-lo hoje tocando seus negócios e sendo ele mesmo mostra que deu certo. Ele nunca deixou de falar dos pais, mas nunca se apoiou na fama dos pais e pensou que não precisava crescer porque já tinha tudo. O pessoal fala, agora o seu filho é o seu chefe, mas ele é um chefe super bonzinho. Se precisar dou bronca, mas com carinho”, disse a ex-jogadora.

Sobre a vontade de ser avó, Milene revelou que já se sente pronta, mas não há pressão. “Falam que ser avó é ser mãe duas vezes porque tem o compromisso com a educação. Na hora que eles quiserem e no tempo deles, vou estar pronta para ser avó. É um ciclo natural. O Ronald e a namorada são muito ligados à família”, contou.