Milhares de fiéis se reúnem no 94º Círio de Nazaré em Rio Branco; GALERIA DE FOTOS

O Círio de Nazaré 2025, que chega à sua 94ª edição, começou neste domingo (12) com grande movimentação na Gameleira, ponto de partida do evento. Centenas de fiéis acompanharam a missa solene, queima de fogos e outras celebrações, enquanto aguardam o encontro das imagens de Nossa Senhora de Nazaré e Jesus Nazareno nas águas do Rio Acre. Apesar da chuva leve, o público se concentrou no local, atravessando a ponte e se preparando para a grande procissão que seguirá até a Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

O reitor da Catedral, padre Manoel Costa, destacou a união da sociedade e a devoção dos fiéis como marca desta edição. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a primeira-dama, Kelen Bocalom, também participaram do evento, reforçando a importância espiritual e cultural da celebração. A programação continua ao longo do dia, prometendo momentos de fé, emoção e renovação espiritual para milhares de rio-branquenses.

Confira a galeria de fotos por Juan Diaz, ContilNet: