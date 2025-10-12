12/10/2025
Universo POP
Milhares de fiéis seguem em procissão pelas ruas de Rio Branco durante Círio de Nazaré

Com velas acesas, cânticos e orações, os devotos caminham em um clima de emoção

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As ruas do Centro de Rio Branco se transformaram, na noite deste domingo (12), em um verdadeiro mar de fé e devoção. Milhares de fiéis participam da procissão do 94º Círio de Nazaré, que segue da Gameleira em direção à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em um dos momentos mais marcantes da celebração religiosa.

Com velas acesas, cânticos e orações, os devotos caminham em um clima de emoção e espiritualidade, expressando gratidão, promessas e pedidos à padroeira da capital acreana.

A procissão do Círio de Nazaré é o ponto alto da programação, encerrando um dia inteiro de celebrações que começaram com missa e o emocionante encontro das imagens de Nossa Senhora e Jesus Nazareno pelas águas do Rio Acre.

