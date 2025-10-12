Milhares de fiéis seguem em procissão pelas ruas de Rio Branco durante Círio de Nazaré

As ruas do Centro de Rio Branco se transformaram, na noite deste domingo (12), em um verdadeiro mar de fé e devoção. Milhares de fiéis participam da procissão do 94º Círio de Nazaré, que segue da Gameleira em direção à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em um dos momentos mais marcantes da celebração religiosa.

Com velas acesas, cânticos e orações, os devotos caminham em um clima de emoção e espiritualidade, expressando gratidão, promessas e pedidos à padroeira da capital acreana.

A procissão do Círio de Nazaré é o ponto alto da programação, encerrando um dia inteiro de celebrações que começaram com missa e o emocionante encontro das imagens de Nossa Senhora e Jesus Nazareno pelas águas do Rio Acre.