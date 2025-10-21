“Milicianos covardes”, diz Moraes sobre núcleo da desinformação da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (21/10) que os réus do núcleo 4, o da desinformação da trama golpista, são “milicianos covardes”. A fala foi dada durante seu voto, que abriu a sessão desta terça.

“É o modus operandi dessas milícias digitais: a covardia. Eles atacam não só a pessoa, mas a família. Milicianos covardes e criminosos que atacam a família”, afirmou o ministro.

“O modus operandi desse novo populismo digital extremista é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados”, disse Moraes.

O grupo do núcleo 4 é formado por pessoas acusadas de disseminar informações falsas com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.

Entre os nomes citados nesse grupo estão o capitão reformado Ailton Gonçalves Moraes Barros; o major da reserva Ângelo Martins Denicoli; o engenheiro Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal; o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues; o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida; e o policial federal Marcelo Araújo Bormevet, ex-integrante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).