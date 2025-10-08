08/10/2025
Militão sobre problema com lesões: “Pensei em parar de jogar bola”

Escrito por Metrópoles
De volta à Seleção Brasileira após romper o ligamento cruzado anterior dos joelhos duas vezes, Éder Militão revelou que pensou em se aposentar devido às lesões. O jogador ficou afastado 438 dias nos últimos dois anos.

“Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem”, disse Militão.

“Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus… É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você”, completou.

Na primeira lesão, no joelho esquerdo, Militão ficou afastado por 214 dias. Na sequência, quando rompeu o ligamento do lado direito, passou 224 dias afastado.

Em bom nível, Militão foi titular em sete partidas pelo Real Madrid na temporada 2025/26. Ele atuou em 585 minutos, uma média de 83 minutos por jogo.

Éder está com o time nacional para os amistosos contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/8), e contra o Japão, no dia 14 do mesmo mês.

