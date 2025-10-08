Militão sobre problema com lesões: “Pensei em parar de jogar bola”

De volta à Seleção Brasileira após romper o ligamento cruzado anterior dos joelhos duas vezes, Éder Militão revelou que pensou em se aposentar devido às lesões. O jogador ficou afastado 438 dias nos últimos dois anos.
“Na segunda lesão, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola, porque não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem”, disse Militão.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images2 de 3
Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images3 de 3
Rafael Ribeiro/CBF
“Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus… É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você”, completou.
Leia também
-
Estêvão vê disputa no ataque da Seleção Brasileira como motivação
-
Igor Jesus comenta evolução no futebol inglês em retorno à Seleção
Na primeira lesão, no joelho esquerdo, Militão ficou afastado por 214 dias. Na sequência, quando rompeu o ligamento do lado direito, passou 224 dias afastado.
Em bom nível, Militão foi titular em sete partidas pelo Real Madrid na temporada 2025/26. Ele atuou em 585 minutos, uma média de 83 minutos por jogo.
Éder está com o time nacional para os amistosos contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/8), e contra o Japão, no dia 14 do mesmo mês.