Militar acreana com leucemia precisa de transplante de medula e família faz campanha

A tenente da Polícia Militar do Acre, Jessica Moura, natural de Cruzeiro do Sul, foi diagnosticada com leucemia em 2024, durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO), em Minas Gerais. Após tratamento inicial e retorno às atividades em Rio Branco, a militar descobriu em setembro deste ano um novo foco da doença e voltou a Belo Horizonte, onde realiza tratamento e aguarda um transplante de medula óssea.

De acordo com o capitão Robson Belo, esposo de Jessica, a família iniciou uma campanha nacional para incentivar o cadastro de novos doadores de medula.

“A doença reapareceu e, dessa vez, ela precisa do transplante. Já iniciamos a busca no banco de medulas (Redome) e os exames necessários. Queremos esclarecer a população sobre como é possível doar, para aumentar as chances de encontrar doadores compatíveis”, explicou Belo.

Pessoas entre 18 e 35 anos, sem doenças infecciosas, podem se cadastrar como doadores no hemocentro mais próximo. O procedimento inicial exige apenas a coleta de 5 ml de sangue para análise de compatibilidade. Caso haja compatibilidade, o doador é contatado pelo hemocentro para realizar a doação, considerada segura e acompanhada por profissionais de saúde.

Além da mobilização por doadores, a família também pede apoio financeiro devido aos custos do tratamento em Belo Horizonte. As contribuições podem ser feitas via Pix, na chave [email protected].

Jessica Moura integra a Polícia Militar do Acre há mais de 15 anos. Filha e sobrinha de policiais militares, ela e o marido, capitão Robson Belo, também da PMAC, são pais de duas filhas.