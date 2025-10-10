10/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha foto discreta da filha adotiva e encanta seguidores

Escrito por Portal Leo Dias
millie-bobby-brown-compartilha-foto-discreta-da-filha-adotiva-e-encanta-seguidores

Millie Bobby Brown surpreendeu seus seguidores ao publicar, pela primeira vez, uma foto com a filha que adotou recentemente com o marido, Jake Bongiovi. O clique divulgado no Instagram é discreto: mostra o casal em um momento de carinho com a bebê durante um passeio pela atração “It’s a Small World”, na Disney. Na imagem, Millie e Jake aparecem de costas, e só é possível ver as perninhas da bebê, com o rostinho desfocado na edição.

“Meu outubro rápido”, escreveu a atriz na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de folha, em referência ao outono no hemisfério norte.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Millie Bobby Brown e Jake BongioviReprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Reprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Millie Bobby BrownReprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Reprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Millie comemorou no último dia 21 de setembro 1 ano de casada com o marido, Jake BongioviReprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Reprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Atriz de “Stranger Things” adota menina com marido, filho de Bon JoviReprodução: Instagram/@milliebobbybrown
Reprodução: YouTube
Onze em “Stranger Things 5”Reprodução: YouTube

Millie e Jake, filho do cantor Jon Bon Jovi, revelaram em agosto que haviam se tornado pais por meio da adoção. Na ocasião, a atriz anunciou nas redes: “Neste verão, recebemos nossa doce garotinha por meio da adoção. Estamos mais do que empolgados para embarcar neste lindo próximo capítulo da maternidade, com paz e privacidade. E então, éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”. Desde o anúncio, o casal tem mantido a discrição sobre a nova fase, evitando mostrar o rosto da criança.

Ainda assim, fãs atentos já haviam notado aparições discretas de Millie com carregadores de bebê e carrinhos em flagras recentes. O avô da menina, Jon Bon Jovi, não esconde o entusiasmo com a chegada da neta. Em entrevista a um podcast americano, o cantor revelou que já conheceu a bebê e se emocionou com o encontro: “É louco, mas ótimo! Maravilhoso! Eles adotaram uma menina, nós conhecemos a bebê, obviamente, e imediatamente ela se tornou a minha neta. Sabe o que quero dizer? É a nossa bebê”, contou ele ao influencer Bunnie XO, no TikTok.

Bon Jovi, que se define como um “avô bobo”, contou que costuma pedir fotos da neta com frequência: “Peço fotos, tipo, a cada dois dias”, afirmou o rockeiro. Millie e Jake começaram a namorar em 2021, oficializaram o noivado dois anos depois e se casaram em uma cerimônia íntima em 2024. A atriz, que já havia declarado o desejo de ser mãe jovem, contou em entrevista anterior que se inspirou na própria família.

logo-contil-1.png

