Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja

10/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilhou pela primeira vez um registro da filha nas redes sociais nesta quinta-feira (9/10). Entre vários registros ao lado das amigas e do marido, o também ator Jake Bongiovi, a estrela da Netflix de 21 anos incluiu uma foto onde é possível ver a pequena em um momento emocionante entre a família.

O casal anunciou a chegada da nova integrante da família no dia 21 de agosto deste ano. “Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção”, anunciaram pelas redes sociais.

“Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então eram 3. Com amor, Millie e Jake Bongiovi”, completaram no anúncio.

No registro, os papais parecem estar em uma das atrações dos parques temáticos da Disney. Millie e Jake aparecem em um momento de afeto, segurando a bebê e admirando a filha.

A novidade foi recebida com muito afeto dos fãs. “Mamãe linda demais”, escreveu uma nos comentários. “Tão linda a sua princesa linda”, elogiou outra. “Que perfeição! Vivendo a melhor fase”, comemorou outra.

