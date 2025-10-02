Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho à revista

Milton Nascimento, de 80 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL). A informação partiu do filho do cantor, Augusto, em entrevista à revista Piauí, nesta quinta-feira (2/10). A doença é o terceiro tipo mais comum da doença neurodegenerativa. O artista também sofre de Parkinson.

O herdeiro detalhou a convivência com o pai e revelou os primeiros sinais da demência e do tratamento. A descoberta da doença aconteceu após uma viagem feita pelos dois pelos Estados Unidos em maio deste ano de 2025.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Milton Nascimento fala sobre o que mais gosta de fazer na aposentadoria Reprodução: Augusto Kesrouani Nascimento Augusto e Milton Nascimento Reprodução Instagram Augusto Nascimento Filho de Milton Nascimento fala sobre diagnóstico de Parkinson e limitações enfrentadas Augusto Nascimento e Milton Nascimento – Foto: Reprodução/Globo Voltar

Próximo

Pai e filho realizaram a viagem de motorhome, percorrendo 4 mil quilômetros em 16 dias pelo Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. Mesmo com os sintomas, Augusto o levou para o passeio:

“Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos. Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto.”

Semanas após a chegada ao Brasil, o artista recebeu o diagnóstico, doença que provoca a degeneração e morte de células nervosas no cérebro. Esse tipo de demência fica atrás somente do Alzheimer e da vascular.

Augusto, em entrevista ao “Jornal Nacional”, em março, falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de Parkinson do pai.