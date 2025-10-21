21/10/2025
Mimos! Zé Felipe compartilha vídeo de Ana Castela presenteando seus filhos com Virginia Fonseca

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo da namorada, Ana Castela, presenteando as Marias e José Leonardo – seus filhos com Virginia Fonseca. A boiadeira comprou brinquedos para os herdeiros do cantor, nesta terça-feira (21/10). No registro, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, ainda agradeceram aos mimos da nova companheira do pai.

Em um vídeo compartilhado por Zé Felipe no story do Instagram, Ana aparece dando os presentes para cada criança. Para Maria Flor, o mimo escolhido foi uma boneca o estilho cowgirl.

Veja as fotos

Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Instagram/@anacastelacantora
Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociaisFoto: Instagram/@anacastelacantora
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Zé Felipe beija Ana CastelaFoto: Domingo Legal
Reprodução/Instagram @zéfelipe
Ana Castela presenteia filhos de Zé Felipe e VirginiaReprodução/Instagram @zéfelipe

Nas imagens, os pequenos são incentivados a agradecer a cantora pelas babás, Zé Felipe e seu amigo, João Victor. “Imagina”, responde Ana Castela aos enteados. Ela ainda ajudou Maria Alice a abrir ao embrulho.

Em outro story, Zé Felipe mostrou Maria Flor, de quase 3 anos, dançando a canção “Roça em Mim”, música que gravou com Ana Castela em 2023. “A bailarina”, escreveu o papai na legenda do registro.

Na última segunda-feira (20/10), o cantor revelou que este não foi o primeiro contato da boiadeira com os herdeiros. “A Ana já conhece as crianças?”, questionou uma seguidora nas redes sociais. “Já conheceu. Ana conheceu as crianças. Best friend [melhor amiga] da Floflo, amigona da Maria Alice e o José Leonardo só fica assim [admirando] olhando para ela”, entregou o artista.

