Mina, a nova Brawler de Brawl Stars, é inspirada em Rayssa Leal e celebra a cultura brasileira

O universo de Brawl Stars ganhou um toque brasileiro com a chegada de Mina, a nova Brawler inspirada na skatista Rayssa Leal, a “Fadinha” tricampeã mundial e medalhista olímpica. A atleta foi anunciada em setembro como embaixadora oficial do popular MOBA mobile da Supercell, marcando a primeira parceria do jogo com uma brasileira.

Durante a Brasil Game Show (BGS) 2025, em São Paulo, o jogo promoveu o Last Chance Qualifier, última etapa classificatória para o Mundial de Brawl Stars, com o maior estande da história da feira, e aproveitou o evento para celebrar a chegada da personagem.

🎮 Conheça Mina

Descrita como confiante, habilidosa e cheia de atitude, Mina é uma Brawler mítica que mistura capoeira, hip-hop e breakdance em seus golpes — uma homenagem direta à energia e criatividade brasileiras.

Seu ataque principal, Combo de Capoeira, usa um pandeiro e uma sandália, enquanto o Super, chamado Furacão 3000, cria um ciclone poderoso que arremessa inimigos para o alto e causa alto dano.

“Rayssa é basicamente o nosso público-alvo: jovem, criativa e conectada com o estilo do jogo. Ela representa tudo o que o Brawl Stars quer transmitir”, afirmou Frank Keienburg, gerente geral do game, em entrevista ao TechTudo.

Rayssa, por sua vez, celebrou o convite com entusiasmo:

“Fico muito feliz por ser a primeira brasileira convidada para uma parceria com a Supercell. A Mina tem o jeitinho brasileiro, e ver isso no jogo é muito especial.”

A personagem veste a camisa 10 verde e amarela, em homenagem à rainha Marta, reforçando o tributo à representatividade nacional.

🌎 Parcerias e homenagens no universo Supercell

A Supercell vem ampliando o diálogo entre games e esportes, com colaborações que incluem o futebolista Erling Haaland, que se tornou personagem jogável em Clash of Clans, e o atacante Gabigol, destaque em campanhas anteriores de Brawl Stars no Brasil.

“O amor pelo esporte aparece em todos os nossos jogos. É o ponto de partida de muita coisa”, contou Keienburg, destacando que novas colaborações com brasileiros são bem prováveis no futuro.

🏆 BGS 2025 e o sucesso dos e-sports

Na BGS, o palco da Supercell recebeu mais de 5 mil m² de estrutura e ficou lotado durante as partidas com times brasileiros.

“Nunca planejamos que o Brawl Stars virasse um e-sport. O público fez isso acontecer”, disse Frank, acrescentando que, por enquanto, o foco da empresa continua no mundo mobile.

Com Mina, Rayssa Leal e a força dos fãs brasileiros, o Brawl Stars mostra que o jogo — assim como o skate — também tem muito de arte, movimento e paixão.

Fonte: Supercell / Brawl Stars Wiki / TechTudo

✍️ Redigido por ContilNet