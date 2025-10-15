“minha-dupla”:-neymar-compartilha-momento-fofo-com-a-filha-mavie

O jogador Neymar Jr. encantou o fãs nesta terça-feira (14/10) ao aparecer em um momento fofo com a filha, Mavie, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O vídeo publicado pelo jogador mostra ele tomando um café enquanto a pequena brinca com a xícara.
Em tom descontraído, Neymar diz: “Tomando um cafezinho com a minha dupla. E aí, duplinha? Gostou do café? Ai, que gostoso, né?” No momento seguinte, Mavie coloca a mão dentro da xícara, e o jogador exclama: “Não, a mão não!”
Na segunda-feira (13/10), Bruna Biancardi compartilhou um momento especial ao lado da filha Mavie. Mãe e filha aproveitaram uma sessão de cinema, com direito a pipoca doce de sagu para a pequena. “Cineminha com o meu amor”, escreveu a influenciadora ao registrar o momento nas redes sociais.