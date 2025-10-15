15/10/2025
“Minha dupla”: Neymar compartilha momento fofo com a filha Mavie

O jogador Neymar Jr. encantou o fãs nesta terça-feira (14/10) ao aparecer em um momento fofo com a filha, Mavie, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O vídeo publicado pelo jogador mostra ele tomando um café enquanto a pequena brinca com a xícara.

Em tom descontraído, Neymar diz: “Tomando um cafezinho com a minha dupla. E aí, duplinha? Gostou do café? Ai, que gostoso, né?” No momento seguinte, Mavie coloca a mão dentro da xícara, e o jogador exclama: “Não, a mão não!”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Modo Papai! Neymar Jr. posa com os quatro filhos e celebra o Dia das Crianças nas redesReprodução: Instagram
Foto: Fábia Oliveira/Metrópoles
Neymar Jr. e Davi LuccaFoto: Fábia Oliveira/Metrópoles
Reprodução/@brunabiancardi
Mavie e Mel, filha de Bruna Biancardi com Neymar Jr.Reprodução/@brunabiancardi

Na segunda-feira (13/10), Bruna Biancardi compartilhou um momento especial ao lado da filha Mavie. Mãe e filha aproveitaram uma sessão de cinema, com direito a pipoca doce de sagu para a pequena. “Cineminha com o meu amor”, escreveu a influenciadora ao registrar o momento nas redes sociais.

Além de Mavie, Bruna também é mãe de Mel, de 3 meses, ambas filhas de seu relacionamento com Neymar Jr.. O jogador, por sua vez, também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, com a modelo Amanda Kimberlly.

