“Minha esposa deu à luz!”: marido desesperado pede ajuda à PMDF

Policiais militares do 10º BPM (Ceilândia) viveram um momento de emoção ao ajudar um pai desesperado que pediu socorro ao patrulhamento no Condomínio Privê, em Ceilândia. André Luiz contou que o filho havia acabado de nascer em casa, estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e ele não sabia o que fazer.

O caso aconteceu no fim de setembro, mas as imagens e a história só foram divulgadas nesta sexta-feira (17/10), encantando a todos pela sensibilidade e pelo gesto de solidariedade dos militares.

Foto da equipe com o bebê e a família

Bebê com um presente do 10º BPM

Policial com o bebê

“Minha esposa deu a luz”

Os policiais, sob o comando do 3º Sargento Gleysson, foram abordados por André Luiz, que pediu socorro em meio ao desespero: “Por favor, me ajudem! Minha esposa deu à luz em casa e o cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê”.

Imediatamente, a equipe foi até a casa da família, onde prestou os primeiros atendimentos à mãe e ao recém-nascido – o pequeno Aquiles, conhecido na mitologia grega como um herói, por sua bravura e por ser o principal guerreiro na Guerra de Troia.

Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o encaminhamento dos dois ao hospital para avaliação e cuidados médicos.