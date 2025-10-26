26/10/2025
Universo POP
Mini atletas: competição infantil de fisiculturismo faz internautas caírem na risada; veja vídeo

Vídeo mostra competidores mirins em uma competição inusitada, despertando reações divertidas nas redes sociais

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra um grupo de crianças participando de um concurso de fisiculturismo infantil. Nas imagens, os pequenos exibem músculos e posturas que impressionam pela definição e simetria, chamando atenção de internautas pela ativação do “modo adulto”.

Os comentários na publicação refletem o espanto e a diversão do público, com usuários brincando sobre o tamanho das cabeças, enquanto outros se divertem com as expressões e poses dos competidores mirins.

Quem diria que essas crianças dariam show de fisiculturismo?/Foto: Reprodução

Apesar da diversão gerada pelo vídeo, especialistas alertam que competições desse tipo podem levantar discussões sobre a saúde e a pressão estética entre crianças, destacando a importância de acompanhamento profissional adequado e enfoque na diversão, e não apenas no desempenho físico.

O vídeo segue viralizando e gerando comentários curiosos de internautas do Brasil e de outros países.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

