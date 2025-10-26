Mini atletas: competição infantil de fisiculturismo faz internautas caírem na risada; veja vídeo

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais mostra um grupo de crianças participando de um concurso de fisiculturismo infantil. Nas imagens, os pequenos exibem músculos e posturas que impressionam pela definição e simetria, chamando atenção de internautas pela ativação do “modo adulto”.

Os comentários na publicação refletem o espanto e a diversão do público, com usuários brincando sobre o tamanho das cabeças, enquanto outros se divertem com as expressões e poses dos competidores mirins.

Apesar da diversão gerada pelo vídeo, especialistas alertam que competições desse tipo podem levantar discussões sobre a saúde e a pressão estética entre crianças, destacando a importância de acompanhamento profissional adequado e enfoque na diversão, e não apenas no desempenho físico.

O vídeo segue viralizando e gerando comentários curiosos de internautas do Brasil e de outros países.

Veja o vídeo: