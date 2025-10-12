12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Ministério Bispo Bruno Leonardo realiza ação social para crianças em Salvador

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Ministério Bispo Bruno Leonardo promoveu uma grande ação social na comunidade de Canabrava, em Salvador (BA), neste fim de semana. O evento levou alegria, solidariedade e fé para dezenas de famílias. Além de contar com entrega de brinquedos, lanches e brincadeiras para as crianças.

Na ação, as mamães da região ainda foram surpreendidas com a distribuição de centenas de cestas básicas. O momento foi marcado por muita emoção, comunhão e demonstração de amor ao próximo.

Veja as fotos

Reprodução
Ministério Bispo Bruno LeonardoReprodução
Divulgação
Bispo Bruno LeonardoDivulgação
Reprodução
Bispo Bruno Leonardo doa R$ 200 mil a mãe de cinco filhos para conquista de moradiaReprodução
Reprodução
Bruno LeonardoReprodução
Reprodução
Ministério Bispo Bruno LeonardoReprodução

Leia Também

De acordo com o Bispo Bruno Leonardo, essa iniciativa reflete o verdadeiro sentido do Evangelho: “Amar a Deus e amar ao próximo — esse é o evangelho que acreditamos e vivemos.”

“Vale ressaltar que a ação só foi possível graças à fidelidade e generosidade das ovelhas, que têm contribuído com seus dízimos e ofertas, permitindo que o ministério continue impactando vidas em todo o Brasil”, completou.

O Bispo ainda reforçou que todo gesto de amor e solidariedade é uma forma de glorificar o nome de Jesus. “Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Deus”, enfatizou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost