Ministério Bispo Bruno Leonardo realiza ação social para crianças em Salvador

O Ministério Bispo Bruno Leonardo promoveu uma grande ação social na comunidade de Canabrava, em Salvador (BA), neste fim de semana. O evento levou alegria, solidariedade e fé para dezenas de famílias. Além de contar com entrega de brinquedos, lanches e brincadeiras para as crianças.

Na ação, as mamães da região ainda foram surpreendidas com a distribuição de centenas de cestas básicas. O momento foi marcado por muita emoção, comunhão e demonstração de amor ao próximo.

De acordo com o Bispo Bruno Leonardo, essa iniciativa reflete o verdadeiro sentido do Evangelho: “Amar a Deus e amar ao próximo — esse é o evangelho que acreditamos e vivemos.”

“Vale ressaltar que a ação só foi possível graças à fidelidade e generosidade das ovelhas, que têm contribuído com seus dízimos e ofertas, permitindo que o ministério continue impactando vidas em todo o Brasil”, completou.

O Bispo ainda reforçou que todo gesto de amor e solidariedade é uma forma de glorificar o nome de Jesus. “Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Deus”, enfatizou.