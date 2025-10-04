04/10/2025
Ministério da Saúde anuncia compra de antídotos contra intoxicação por metanol

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou, na manhã deste sábado (5/10), a compra de antídotos para o tratamento de pessoas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Em coletiva de imprensa em Teresina, no Piauí, Padilha informou que o ministério adquiriu 2.500 unidades de fomepizol — medicamento usado contra intoxicação por metanol — junto à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O produto será fornecido por um laboratório japonês.

“O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto é na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, também o fomepizol”, afirmou o ministro.

Padilha agradeceu o apoio da Opas e ressaltou a importância da cooperação internacional. Segundo ele, o Brasil também reforçará o estoque de etanol farmacêutico: já foram adquiridas 4.300 unidades, e outras 12 mil ampolas produzidas pela indústria nacional devem ser entregues na próxima semana. O governo federal negocia ainda a compra de mais 60 mil ampolas.

De acordo com balanço divulgado neste sábado, o número de notificações de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 127, sendo 11 confirmadas em laboratório. Até agora, foram registradas 12 mortes suspeitas: uma confirmada em São Paulo e 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

Na úlima sexta-feira (3/10), Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram seus primeiros casos em análise.

