Ministério da Saúde descarta intoxicação por metanol em morte de Itu

O Ministério da Saúde descartou a relação da morte do empresário Marco Aurélio Sumam, de 38 anos, ocorrido em Itu, no interior de São Paulo, com intoxicação por metanol. Segundo a pasta, a investigação conduzida pelas autoridades locais concluiu que não há evidências que indiquem exposição à substância.

Sumam morreu em 18 de setembro, após quase três semanas de internação. Registros do 2º Distrito Policial (DP) de São Bernardo do Campo, na região metropolitana, mostram que ele passou mal em 28 de agosto, na cidade de Itu, com confusão mental e dificuldade para respirar e falar. O empresário, então, foi transferido para o Hospital Intermédica ABC, em São Bernardo, onde morreu.

Marco Aurelio Sumam, uma da vítimas que teria ingerido metanol

Vítima ficou cerca de 3 semanas internada

Vìtima era fã de heavy metal

Marco era empresário

Viúva questionou causa da morte

A viúva de Marco, Thalita Sumam, afirmou ao Metrópoles, na quarta-feira (1º/10), que o marido teria morrido de broncopneumonia bilateral, de acordo com um laudo do Instituto Médico Legal (IML), feito no dia seguinte à morte do empresário.

Ela acrescentou que ele foi encontrado inconsciente e que a família, em um primeiro momento, suspeitou que ele poderia ter ingerido álcool de posto de combustível. Thalita acrescentou que o companheiro não consumia bebidas alcoólicas há oito anos.

Inicialmente, no entanto, o caso constava na lista do governo de São Paulo como uma das mortes suspeitas por intoxicação por metanol.

Brasil chega a 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde confirmou, até a manhã deste sábado (4/10), a notificação de 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil. Desse total, 11 ocorrências têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.

Veja a distribuição dos casos suspeitos por estado: