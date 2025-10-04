Ministério da Saúde descarta intoxicação por metanol em morte de Itu

O Ministério da Saúde descartou a relação da morte do empresário Marco Aurélio Sumam, de 38 anos, ocorrido em Itu, no interior de São Paulo, com intoxicação por metanol. Segundo a pasta, a investigação conduzida pelas autoridades locais concluiu que não há evidências que indiquem exposição à substância.
Sumam morreu em 18 de setembro, após quase três semanas de internação. Registros do 2º Distrito Policial (DP) de São Bernardo do Campo, na região metropolitana, mostram que ele passou mal em 28 de agosto, na cidade de Itu, com confusão mental e dificuldade para respirar e falar. O empresário, então, foi transferido para o Hospital Intermédica ABC, em São Bernardo, onde morreu.
Viúva questionou causa da morte
A viúva de Marco, Thalita Sumam, afirmou ao Metrópoles, na quarta-feira (1º/10), que o marido teria morrido de broncopneumonia bilateral, de acordo com um laudo do Instituto Médico Legal (IML), feito no dia seguinte à morte do empresário.
Ela acrescentou que ele foi encontrado inconsciente e que a família, em um primeiro momento, suspeitou que ele poderia ter ingerido álcool de posto de combustível. Thalita acrescentou que o companheiro não consumia bebidas alcoólicas há oito anos.
Inicialmente, no entanto, o caso constava na lista do governo de São Paulo como uma das mortes suspeitas por intoxicação por metanol.
Brasil chega a 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol
O Ministério da Saúde confirmou, até a manhã deste sábado (4/10), a notificação de 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil. Desse total, 11 ocorrências têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
Veja a distribuição dos casos suspeitos por estado:
- São Paulo: 104 notificações; sendo 11 confirmados e 93 em investigação. Um óbito foi confirmado e nove seguem em investigação.
- Pernambuco: 7 casos notificados e um óbito, todos em investigação.
- Mato Grosso do Sul: 4 casos notificados e um óbito, todos em investigação.
- Bahia: 2 casos notificados e um óbito, todos em investigação.
- Goiás: 1 caso notificado em investigação.
- Paraná: 1 caso notificado em investigação.
- Distrito Federal: 1 caso notificado em investigação.
- Roraima: 1 caso notificado em investigação.
- Minas Gerais: 1 caso notificado em investigação.
- Mato Grosso: 1 caso notificado em investigação.
- Espírito Santo: 1 caso notificado em investigação.
- Piauí: 1 caso notificado em investigação.