Ministério da Saúde envia antídoto a 5 estados após crise com metanol

O Ministério da Saúde começou a distribuir, neste sábado (4/10), etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol, para cinco estados brasileiros. A medida ocorre após o aumento de casos suspeitos e confirmados de intoxicação pela substância química no país durante a última semana.

A crise é investigada pela Polícia Federal (PF) desde a última terça-feira (30/9). Em paralelo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo também faz apurações.

Até o momento, duas mortes foram confirmadas no estado de São Paulo, que é o epicentro da crise, com 14 casos de intoxicação confirmados e outros 148 em análise.

Veja os números oficiais de intoxicação por metanol no Brasil

São Paulo: 162 notificações – 14 casos confirmados e 148 casos suspeitos em investigação. Dois óbitos confirmados e sete em investigação.

162 notificações – 14 casos confirmados e 148 casos suspeitos em investigação. Dois óbitos confirmados e sete em investigação. Pernambuco: 11 casos suspeitos em investigação. Três óbitos em investigação.

11 casos suspeitos em investigação. Três óbitos em investigação. Distrito Federal: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Bahia: 2 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

2 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação. Paraná: Três casos suspeitos em investigação.

Três casos suspeitos em investigação. Mato Grosso do Sul: Cinco casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

Cinco casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação. Goiás: Dois casos suspeitos em investigação.

Dois casos suspeitos em investigação. Minas Gerais: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Mato Grosso: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Rondônia: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Piauí: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Rio Grande do Sul: Dois casos suspeitos em investigação.

Dois casos suspeitos em investigação. Rio de Janeiro: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Paraíba: Um caso suspeito em investigação.

Ao todo, 580 ampolas do antídoto foram enviadas nesta primeira leva:

240 para Pernambuco

100 para o Paraná

90 para a Bahia

90 para o Distrito Federal

e 60 para o Mato Grosso do Sul.

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e São Paulo, epicentro da crise, ficaram de fora da primeira remessa.

De acordo com o Ministério da Saúde, o envio atende a pedidos locais de reforço e está sendo realizado em parceria com as secretarias estaduais de saúde.

Também neste sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra de mais de 12 mil unidades de etanol farmacêutico e 2,5 mil de fomepizol, outro medicamento usado contra intoxicações por metanol.

Para agilizar o diagnóstico dos casos, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades com estrutura para análises imediatas: o Lacen-DF, o Laboratório Municipal de São Paulo e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).

A Anvisa também mapeou 604 farmácias de manipulação em todo o país aptas a produzir etanol farmacêutico e garantir atendimento rápido a novas demandas. Em relação ao fomepizol, sete fornecedoras internacionais foram identificadas com capacidade de produção.

Casos em alta e mortes em investigação

De acordo com boletim atualizado até as 16h deste sábado (4/10), o ministério recebeu 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. São 14 casos confirmados e 181 em investigação em todo o país.

O estado de São Paulo concentra a maioria das ocorrências: 162 registros, sendo 14 confirmados e 148 sob apuração.

Confira os locais, por estado, de cada notificação suspeita:

O país já contabiliza 2 mortes confirmadas em São Paulo e outras 12 em investigação — sete em SP, três em Pernambuco, uma na Bahia e outra em Mato Grosso do Sul.

Os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí também notificaram os primeiros casos suspeitos.