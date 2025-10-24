24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

“Ministério do Namoro”: governo lança campanha de match para solteiros

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“ministerio-do-namoro”:-governo-lanca-campanha-de-match-para-solteiros

Uma promessa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez durante a campanha presidencial, frequentemente cobrada pelas nas redes sociais, é o “Ministério do Namoro”. Isso porque, durante uma entrevista, o então candidato brincou que no seu governo “todo mundo ia namorar”.

Leia também

Entrando na brincadeira, o governo federal divulgou no domingo (19/10) uma peça de comunicação nas redes sociais com o objetivo de promover, de forma descontraída, temas como justiça tributária, fortalecimento das políticas públicas e defesa da soberania nacional.

A campanha, intitulada “Cupido do GovBR” escreveu: “Se o seu coração bate por firmeza na defesa do país, boas políticas públicas e super ricos pagando impostos, seu app de namoro é aqui!”

O candidato comentou sobre o Ministério do Namoro em entrevista ao Flow Podcast

Além disso, a peça orientava os seguidores a procurar o Instagram do governo para dar “match” com gente que defende “soberania nacional” e “justiça social”.

Os seguidores reagiram com frases como “Finalmente o Ministério do Namoro veio aí”. Algumas mensagens compartilharam experiências pessoais, como a de uma usuária que revelou ter conhecido o marido durante a campanha de 2022.

Mas, a campanha não foi bem recebida por todos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes para criticar o “cupido do gov”. O parlamentar comentou que a postagem foi feita em meio a um cenário desastroso para a economia brasileira.

Nikolas FerreiraO deputado federal Nikolas Ferreira criticou a campanha nas redes sociais

Ele alegou que o governo não se importa com o cenário do país e prefere gastar tempo com piadas: “Brasil caminhando para fechar o ano com um rombo fiscal de R$30 bilhões e o PT está preocupado em brincar de cupido. Só otário defende esse governo.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost