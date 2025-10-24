“Ministério do Namoro”: governo lança campanha de match para solteiros

Uma promessa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez durante a campanha presidencial, frequentemente cobrada pelas nas redes sociais, é o “Ministério do Namoro”. Isso porque, durante uma entrevista, o então candidato brincou que no seu governo “todo mundo ia namorar”.

Leia também

Entrando na brincadeira, o governo federal divulgou no domingo (19/10) uma peça de comunicação nas redes sociais com o objetivo de promover, de forma descontraída, temas como justiça tributária, fortalecimento das políticas públicas e defesa da soberania nacional.

A campanha, intitulada “Cupido do GovBR” escreveu: “Se o seu coração bate por firmeza na defesa do país, boas políticas públicas e super ricos pagando impostos, seu app de namoro é aqui!”

O candidato comentou sobre o Ministério do Namoro em entrevista ao Flow Podcast

Além disso, a peça orientava os seguidores a procurar o Instagram do governo para dar “match” com gente que defende “soberania nacional” e “justiça social”.

Os seguidores reagiram com frases como “Finalmente o Ministério do Namoro veio aí”. Algumas mensagens compartilharam experiências pessoais, como a de uma usuária que revelou ter conhecido o marido durante a campanha de 2022.

Mas, a campanha não foi bem recebida por todos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes para criticar o “cupido do gov”. O parlamentar comentou que a postagem foi feita em meio a um cenário desastroso para a economia brasileira.

O deputado federal Nikolas Ferreira criticou a campanha nas redes sociais

Ele alegou que o governo não se importa com o cenário do país e prefere gastar tempo com piadas: “Brasil caminhando para fechar o ano com um rombo fiscal de R$30 bilhões e o PT está preocupado em brincar de cupido. Só otário defende esse governo.”