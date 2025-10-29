29/10/2025
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ministério dos Direitos Humanos envia equipes ao Rio após operação

Escrito por Metrópoles
O Ministério dos Direitos Humanos enviou equipes ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (29/10), um dia após a operação que deixou 64 pessoas mortas na cidade.

As equipes da pasta, chefiada pela ministra Macaé Evaristo, foram enviadas para fazer atendimentos humanitários à população das áreas afetadas.

Inicialmente, o ministério prevê realizar uma escuta das famílias das vítimas e oferecer acolhimento emergencial, além de apoio psicossocial.

O ministério pretende ainda oferecer serviços de transporte e de Justiça para os atingidos pela megaoperação, que também matou policiais.

Segundo apurou a coluna, a ministra Macaé também quer ir ao Rio de Janeiro, mais aguarda ainda aval do Palácio do Planalto para a viagem.

A operação no Rio foi realizada pelas polícias Civil e Militar nos complexos da Maré e do Alemão e se tornou a mais letal da história do estado.

