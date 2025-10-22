22/10/2025
Ministério Público da Itália apoia extradição de Carla Zambelli para o Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
ministerio-publico-da-italia-apoia-extradicao-de-carla-zambelli-para-o-brasil

O Ministério Público da Itália emitiu parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL/SP), de acordo com informações confirmadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta quarta-feira (22/10). O caso segue agora para análise da Justiça italiana, responsável pela decisão final sobre o envio da parlamentar ao Brasil.

Zambelli está presa desde 29 de julho na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, após determinação da Justiça italiana, que considerou haver risco elevado de fuga. A deputada foi incluída na difusão vermelha da Interpol, mecanismo usado para localizar e deter pessoas procuradas internacionalmente.

A parlamentar é alvo de um pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro em junho, após sua fuga do país. O processo é acompanhado pela AGU, pelo Itamaraty e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com base no tratado de cooperação judicial entre Brasil e Itália.

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pelos crimes de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de documentos falsos, relacionados ao episódio ocorrido em 2023. Segundo a investigação, ela teria sido a autora intelectual do ataque cibernético que resultou na emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

A condenação levou Zambelli a deixar o Brasil antes do trânsito em julgado da sentença, partindo para a Itália, onde buscou asilo político, amparada pela dupla cidadania ítalo-brasileira. Após sua prisão, a deputada permanece detida preventivamente enquanto o processo de extradição é julgado. Não há prazo definido para a decisão judicial.

Além do processo internacional, Zambelli também enfrenta um procedimento de cassação de mandato na Câmara dos Deputados, que segue em andamento desde agosto.

