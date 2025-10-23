23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Ministério Público pede arquivamento de queixa-crime do PT contra Jojo Todynho

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ministerio-publico-pede-arquivamento-de-queixa-crime-do-pt-contra-jojo-todynho

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o arquivamento da queixa-crime movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) contra a cantora e influenciadora Jojo Todynho. O pedido foi encaminhado à 28ª Vara Criminal da Capital e conclui que a ação é inepta e carece de justa causa para prosseguir. O portal LeoDias teve acesso à íntegra do pedido.

O processo teve início após o PT alegar que Jojo cometeu o crime de difamação ao afirmar, em um podcast, que “me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente; […ofereceram] pra várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money”. O partido sustentou que a fala teria ofendido sua reputação, motivo pelo qual apresentou queixa-crime.

Veja as fotos

Jojo Todynho é processada pelo PT / Reprodução
Jojo Todynho é processada pelo PT / Reprodução
Portal LeoDias
Jojo TodynhoPortal LeoDias
Reprodução/Instagram/@jojotodynho
Jojo TodynhoReprodução/Instagram/@jojotodynho
Foto: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo TodynhoFoto: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho - Foto: Reprodução/Instagram
Jojo TodynhoJojo Todynho – Foto: Reprodução/Instagram

Leia Também

No entanto, segundo o promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade, o conteúdo da declaração é genérico e não faz referência direta ao partido. O documento aponta que Jojo não mencionou o PT nem identificou quem teria feito a suposta oferta, o que impede a individualização da vítima — requisito essencial para configurar crime contra a honra.

O Ministério Público destacou que, em casos como este, a parte que se sentir ofendida deve pedir explicações em juízo, conforme o artigo 144 do Código de Processo Penal. Esse pedido, porém, não foi feito pelo PT dentro do prazo legal de seis meses. Além disso, o promotor ressaltou que não se pode presumir dolo específico — ou intenção de difamar — na fala da cantora, que poderia ter apenas caráter narrativo ou crítico.

O parecer também frisa que o pagamento a artistas por participações em campanhas ou peças publicitárias não constitui, por si só, ofensa à reputação de partidos políticos. Segundo o MP, não há irregularidade no recebimento de valores por trabalhos artísticos de natureza eleitoral, desde que devidamente declarados.

Diante disso, o Ministério Público opinou pela rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa e por entender que a peça inicial é inepta. Cabe agora à Justiça decidir se acolhe ou não o pedido do MP e encerra o processo movido pelo Partido dos Trabalhadores contra Jojo Todynho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost