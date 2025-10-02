02/10/2025
Ministro da CGU depõe na CPMI do INSS nesta 5ª feira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ministro-da-cgu-depoe-na-cpmi-do-inss-nesta-5a-feira

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho (foto em destaque), presta depoimento, nesta quinta-feira (2/10), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Antes de a oitiva começar, o colegiado vota 97 requerimentos que pedem a convocação e o convite de autoridades, além da requisição de documentos e das quebras de sigilo. A CPMI teve início por volta das 9h50.

Acompanhe ao vivo:

O chefe da CGU comparece na condição de convidado, isto é, quando não tem a obrigação de estar presente. O formato em convite foi costurado pela base governista do Congresso Nacional , que busca um respiro nas investigações. O colegiado apresentou três requerimentos para ouvir o ministro.

Os parlamentares esperam ouvir, principalmente, sobre a falha do órgão em não ter descoberto as fraudes nos descontos associativos de aposentados e pensionistas antes. O esquema foi revelado pelo Metrópoles em dezembro de 2023. À época, Vinícius de Carvalho chefiava a CGU.

A Farra do INSS e a cobertura do Metrópoles

  • O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023.
  • Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.
  • As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal e abasteceram as apurações da CGU.
  • Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela corporação na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e que culminou nas demissões do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do ministro da Previdência Social na época, Carlos Lupi.

Em uma das primeiras oitivas da comissão mista, a diretora da CGU, Eliane Viegas Mota, declarou que o INSS tomou conhecimento do esquema de fraudes em 2019, mas que o instituto optou por não dar sequência às apurações.

8 imagensDeputado Duarte JR. e senador Carlos Viana na abertura da CPMI no INSS CPMI do INSS ouve, nesta quinta-feira (25/9), o empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, sobre as fraudes do INSSComissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). O objetivo da comissão é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CMPI é formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual número de suplentes. Mesa: presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG); presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.Fechar modal.1 de 8

Senadores Alfredo Gaspar (PL-AL) e Carlos Viana (Podemos-MG) são, respectivamente, relator e presidente da CPMI do INSS

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 8

Deputado Duarte JR. e senador Carlos Viana na abertura da CPMI no INSS

BRENO ESAKI/METRÓPOLES3 de 8

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 8

CPMI do INSS ouve, nesta quinta-feira (25/9), o empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, sobre as fraudes do INSS

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto5 de 8

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS – 2025 (CPMI – INSS) realiza oitiva do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

O objetivo da comissão é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CMPI é formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual número de suplentes.

Mesa:
presidente da CPMI – INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG);
presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.

Carlos Moura/Agência Senado6 de 8

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto7 de 8

Ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presta depoimento à CPMI do INSS

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo8 de 8

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Como mostrou o Metrópoles, o INSS recebeu ao menos quatro avisos de diferentes órgãos fiscalizadores sobre os descontos indevidos desde 2018. O primeiro teria sido pelo Ministério Público Federal (MPF).

