09/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Ministro da Saúde se reúne com Rei Charles e William em evento sobre a COP30

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ministro-da-saude-se-reune-com-rei-charles-e-william-em-evento-sobre-a-cop30

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representou o Brasil em um evento preparatório para a COP30 realizado nesta quinta-feira (9/10) no Museu de História Natural, em Londres. A recepção foi organizada pelo Rei Charles III e pelo Príncipe William e contou com a presença de autoridades, empresários e ativistas ambientais. O encontro teve como foco o debate sobre conservação ambiental e investimentos do setor privado no enfrentamento das mudanças climáticas.

A Casa Real Britânica destacou, em comunicado, que as discussões foram “particularmente significativas enquanto o Brasil se prepara para liderar as negociações climáticas globais”. Durante o evento, Padilha e o embaixador do Brasil no Reino Unido, Antonio de Aguiar Patriota, conheceram mostras e projetos com soluções inovadoras desenvolvidas no Reino Unido para desafios ambientais e naturais. A presença do ministro foi registrada nas redes oficiais da monarquia.

Veja as fotos

Andrew Parsons / Kensington Palace
Andrew Parsons / Kensington Palace
Andrew Parsons / Kensington Palace
Príncipe William com Alexandre Padilha e Antonio PatriotaAndrew Parsons / Kensington Palace
Andrew Parsons / Kensington Palace
Príncipe William com Alexandre Padilha e Antonio PatriotaAndrew Parsons / Kensington Palace

Leia Também

Padilha lidera uma missão internacional ao Reino Unido, China e Índia, com o objetivo de firmar contratos e parcerias voltadas à produção de medicamentos e vacinas, além de projetos estratégicos em pesquisa clínica e transferência de tecnologia na área da saúde. Entre os temas prioritários estão hospitais inteligentes e avanços em telemedicina.

A agenda internacional integra os preparativos do governo brasileiro para a COP30, que será sediada em Belém do Pará. O evento deve colocar o Brasil no centro das discussões globais sobre sustentabilidade, energia limpa e preservação ambiental, reforçando o compromisso do país com o Acordo de Paris.

O Ministério da Saúde pretende destacar, durante a conferência, a relação direta entre mudanças climáticas e impactos sanitários. O aumento de doenças respiratórias devido à poluição, a expansão de arboviroses como a dengue, a contaminação da água e a insegurança alimentar são alguns dos efeitos já observados. O tema da saúde será uma das prioridades da delegação brasileira.

Para o governo, a COP30 representa uma oportunidade histórica de integrar políticas ambientais e de saúde pública, buscando soluções conjuntas para os desafios climáticos e seus reflexos na qualidade de vida da população.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost