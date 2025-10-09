Ministro da Saúde se reúne com Rei Charles e William em evento sobre a COP30

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representou o Brasil em um evento preparatório para a COP30 realizado nesta quinta-feira (9/10) no Museu de História Natural, em Londres. A recepção foi organizada pelo Rei Charles III e pelo Príncipe William e contou com a presença de autoridades, empresários e ativistas ambientais. O encontro teve como foco o debate sobre conservação ambiental e investimentos do setor privado no enfrentamento das mudanças climáticas.

A Casa Real Britânica destacou, em comunicado, que as discussões foram “particularmente significativas enquanto o Brasil se prepara para liderar as negociações climáticas globais”. Durante o evento, Padilha e o embaixador do Brasil no Reino Unido, Antonio de Aguiar Patriota, conheceram mostras e projetos com soluções inovadoras desenvolvidas no Reino Unido para desafios ambientais e naturais. A presença do ministro foi registrada nas redes oficiais da monarquia.

Padilha lidera uma missão internacional ao Reino Unido, China e Índia, com o objetivo de firmar contratos e parcerias voltadas à produção de medicamentos e vacinas, além de projetos estratégicos em pesquisa clínica e transferência de tecnologia na área da saúde. Entre os temas prioritários estão hospitais inteligentes e avanços em telemedicina.

A agenda internacional integra os preparativos do governo brasileiro para a COP30, que será sediada em Belém do Pará. O evento deve colocar o Brasil no centro das discussões globais sobre sustentabilidade, energia limpa e preservação ambiental, reforçando o compromisso do país com o Acordo de Paris.

O Ministério da Saúde pretende destacar, durante a conferência, a relação direta entre mudanças climáticas e impactos sanitários. O aumento de doenças respiratórias devido à poluição, a expansão de arboviroses como a dengue, a contaminação da água e a insegurança alimentar são alguns dos efeitos já observados. O tema da saúde será uma das prioridades da delegação brasileira.

Para o governo, a COP30 representa uma oportunidade histórica de integrar políticas ambientais e de saúde pública, buscando soluções conjuntas para os desafios climáticos e seus reflexos na qualidade de vida da população.