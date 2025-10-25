25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Ministro demitido terá resistência no PT para cumprir missão de Lula

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ministro-demitido-tera-resistencia-no-pt-para-cumprir-missao-de-lula

Recém-demitido da Secretaria-Geral da Presidência, o agora ex-ministro Márcio Macêdo enfrenta resistência dentro do próprio PT para cumprir a “missão” dada a ele por Lula para 2026.

Ao deixar o cargo na segunda-feira (20/10), Macêdo anunciou que Lula pediu que ele se concentrasse em construir sua candidatura ao Congresso Nacional por Sergipe, reduto eleitoral dele.

4 imagensMárcio MacêdoLula e Márcio Macêdo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da PresidênciaBoulos está cotado para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio MacêdoFechar modal.1 de 4

Senador Rogério Carvalho (PT)

Roque de Sá/Agência Senado2 de 4

Márcio Macêdo

Vinicius Schmidt/Metrópoles3 de 4

Lula e Márcio Macêdo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

Agência Brasil4 de 4

Boulos está cotado para substituir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo

Graccho/ASCOM/SGPR

O cenário para o ex-ministro, contudo, é difícil. Em Sergipe, o PT é comandado pelo senador Rogério Carvalho, com que Macêdo tem uma relação difícil — os dois disputam poder internamente.

O senador pretende tentar reeleição no próximo ano, o que dificulta uma candidatura do ex-ministro ao Senado. Sobraria a ele, então, tentar uma vaga de deputado federal na Câmara.

Leia também

Mesmo para deputado o cenário não é fácil. Segundo petistas, com o número reduzido de vagas para a Câmara em Sergipe, a concorrência será grande — o estado tem apenas oito cadeiras.

Aliados de Macêdo dizem, contudo, que ele terá o apoio do próprio Lula e da filha mais velha do presidente, Lurian Cordeiro, que transferiu seu domícílio eleitoral para Sergipe.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost