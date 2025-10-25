Ministro demitido terá resistência no PT para cumprir missão de Lula

Recém-demitido da Secretaria-Geral da Presidência, o agora ex-ministro Márcio Macêdo enfrenta resistência dentro do próprio PT para cumprir a “missão” dada a ele por Lula para 2026.

Ao deixar o cargo na segunda-feira (20/10), Macêdo anunciou que Lula pediu que ele se concentrasse em construir sua candidatura ao Congresso Nacional por Sergipe, reduto eleitoral dele.

O cenário para o ex-ministro, contudo, é difícil. Em Sergipe, o PT é comandado pelo senador Rogério Carvalho, com que Macêdo tem uma relação difícil — os dois disputam poder internamente.

O senador pretende tentar reeleição no próximo ano, o que dificulta uma candidatura do ex-ministro ao Senado. Sobraria a ele, então, tentar uma vaga de deputado federal na Câmara.

Mesmo para deputado o cenário não é fácil. Segundo petistas, com o número reduzido de vagas para a Câmara em Sergipe, a concorrência será grande — o estado tem apenas oito cadeiras.

Aliados de Macêdo dizem, contudo, que ele terá o apoio do próprio Lula e da filha mais velha do presidente, Lurian Cordeiro, que transferiu seu domícílio eleitoral para Sergipe.