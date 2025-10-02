Ministro denuncia presença de caças dos EUA na costa da Venezuela

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, denunciou, nesta quinta-feira (2/10) que cinco caças norte-americanos estão voando perto da costa do país. O fato acontece em meio ao acirramento da crise entre o governo Trump e de Nicolás Maduro.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos intensificaram operações navais no Mar do Caribe, sob o argumento de combater cartéis de drogas. Em resposta, o governo de Nicolás Maduro anunciou a execução de exercício militar na região, intitulada “Caribe Soberano 200”.

“Nunca vimos esse tipo de aviões, que sabemos que estão em Porto Rico. Agora estão chegando em território venezuelo. Mas isso não nós intimida. A presença desses aviões voando em nossa área de influência, em nosso Mar do Caribe, nossa costa venezuelana. É uma grosseria, uma provocação, uma ameaça contra a segurança nacional”, disse Padrino em transmissão a TV estatal.

Desde agosto, o governo do presidente Donald Trump deslocou tropas e navios de guerra, gesto que a Venezuela considera como uma ameaça direta à sua soberania.

Nesse período, Washington também promoveu ataques contra embarcações venezuelanas acusadas de ligação com o narcotráfico. Pelo menos três barcos foram destruídos, em operações que resultaram na morte de 11 pessoas. Apesar das ofensivas, a Casa Branca nega qualquer plano de intervenção direta para derrubar Maduro.