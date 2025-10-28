Miojo com burrata e limão: como fazer a receita viralizada no TikTok

Nem só de receitas convencionais vive o TikTok e o novo prato viral é a prova disso. A influenciadora Nathalia Alves decidiu juntar três paixões em um mesmo prato: miojo, limão e burrata. O resultado? Um sucesso imediato.

O vídeo, que começou como uma experiência culinária despretensiosa, ultrapassou milhares de visualizações e inspirou uma legião de curiosos a testar a combinação em casa.

A mistura divide opiniões. Tem quem jure que é o encontro perfeito entre o azedinho cítrico, o salgado do macarrão instantâneo e a cremosidade da burrata. E, claro, há quem torça o nariz!

Se você quer tentar, a receita é simples! Confira:

Ingredientes

Miojo de tomate (ou pode ser o sabor que você preferir)

Limão

Burrata ou muçarela de búfala

Modo de preparo

Cozinhe um miojo de tomate (ou o sabor que preferir).

Coloque no prato e esprema o suco de meio limão.

Finalize com uma burrata por cima.