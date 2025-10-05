05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Mioto se afasta das redes em meio a fofocas de Ana Castela e Zé Felipe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mioto-se-afasta-das-redes-em-meio-a-fofocas-de-ana-castela-e-ze-felipe

Gustavo Mioto estreou recentemente a turnê “Inconfundível” em meio a um turbilhão de fofocas que envolvem seu nome, especialmente se tratando do antigo relacionamento com Ana Castela e o novo romance da boiadeira com Zé Felipe. Para se concentrar na nova fase profissional e deixar burburinhos de lado, o sertanejo adotou uma medida: se afastar das redes sociais.

Em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, durante a passagem de seu show pelo Rio de Janeiro, Mioto deu detalhes sobre a decisão de deixar um pouco as redes sociais, e afirmou que a mãe, Jussara Mioto, é a responsável por filtrar o que chega de fofoca até ele.

Leia também

“Em março, no meu aniversário, eu também fiquei 15 dias fora. Resolvi sair de todas as redes. Faz muito bem para começar a recarregar algumas energias. Parar de pensar em coisas que não fazem diferença na minha carreira, e focar no que realmente importa”.

Gustavo Mioto continua:

“São duas turnês, tem a carreira, clipe para gravar e novela. É muita coisa ao mesmo tempo para eu bagunçar a minha cabeça com coisas que não importam. Essa época fora da rede social me ajuda a lembrar que nada daquilo ali é verdade no mundo real. Minha mãe me mostra algumas notícias para eu não ficar alienado, e me traz algumas fofocas. Assim vamos vivendo”.

Por falar em fofocas, o sertanejo diz que precisa lidar com muita paciência com os burburinhos que surgem com seu nome, e diz não dar motivos para “ser o assunto”.

“Sou a pessoa mais quieta do mundo. Mas não tem outro jeito de lidar [com fofocas] a não ser ficar de boa. Tem que ter paciência porque realmente as pessoas vão falar. E se você fez algo, não adianta ficar bravo com o que estão falando que você fez. É preciso saber dosar e às vezes tirar uns dias off. Esse tempo off é saudável”.

Relação com Virgínia?

4 imagensGustavo Mioto, Luan Pereira, Ana Castela e Zé FelipeCariúcha "canta" Gustavo Mioto e leva invertida"Assunto bem encerrado", dispara Gustavo Mioto sobre Ana CastelaFechar modal.1 de 4

Post de Jussara Mioto viralizou nas redes.

Reprodução/Redes sociais.2 de 4

Gustavo Mioto, Luan Pereira, Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram3 de 4

Cariúcha “canta” Gustavo Mioto e leva invertida

Instagram/Reprodução4 de 4

“Assunto bem encerrado”, dispara Gustavo Mioto sobre Ana Castela

Instagram/Reprodução

Ainda na entrevista, e por falar em “virar assunto”, Gustavo Mioto comentou sobre a relação com Virgínia Fonseca. O sertanejo viralizou após curtir uma foto da influenciadora. Ele também foi alvo de uma previsão de uma sensitiva que apontava um romance com a ex de Zé Felipe.

“Não tenho muita relação com a Virgínia. Nós nos falamos no programa dela e só. Eu curti a foto e foi só um ‘like’ sem maldade alguma. Costumo falar com o Lucas [Guedez] sobre a vida. Mas eu sou amigo dele faz um tempão. A minha relação com a Virgínia se resume a isso”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost