Mioto se afasta das redes em meio a fofocas de Ana Castela e Zé Felipe

Gustavo Mioto estreou recentemente a turnê “Inconfundível” em meio a um turbilhão de fofocas que envolvem seu nome, especialmente se tratando do antigo relacionamento com Ana Castela e o novo romance da boiadeira com Zé Felipe. Para se concentrar na nova fase profissional e deixar burburinhos de lado, o sertanejo adotou uma medida: se afastar das redes sociais.
Em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, durante a passagem de seu show pelo Rio de Janeiro, Mioto deu detalhes sobre a decisão de deixar um pouco as redes sociais, e afirmou que a mãe, Jussara Mioto, é a responsável por filtrar o que chega de fofoca até ele.
Leia também
-
Post de mãe de Gustavo Mioto gera suspeita sobre Virginia Fonseca
-
Gustavo Mioto se surpreende com previsão de romance com Virginia
-
Tá rolando? Saiba os bastidores de Erika Januza e Diogo Almeida
-
Atriz “esquecida morta” em Vale Tudo: “Não sabia que me largariam lá”
“Em março, no meu aniversário, eu também fiquei 15 dias fora. Resolvi sair de todas as redes. Faz muito bem para começar a recarregar algumas energias. Parar de pensar em coisas que não fazem diferença na minha carreira, e focar no que realmente importa”.
Gustavo Mioto continua:
“São duas turnês, tem a carreira, clipe para gravar e novela. É muita coisa ao mesmo tempo para eu bagunçar a minha cabeça com coisas que não importam. Essa época fora da rede social me ajuda a lembrar que nada daquilo ali é verdade no mundo real. Minha mãe me mostra algumas notícias para eu não ficar alienado, e me traz algumas fofocas. Assim vamos vivendo”.
Por falar em fofocas, o sertanejo diz que precisa lidar com muita paciência com os burburinhos que surgem com seu nome, e diz não dar motivos para “ser o assunto”.
“Sou a pessoa mais quieta do mundo. Mas não tem outro jeito de lidar [com fofocas] a não ser ficar de boa. Tem que ter paciência porque realmente as pessoas vão falar. E se você fez algo, não adianta ficar bravo com o que estão falando que você fez. É preciso saber dosar e às vezes tirar uns dias off. Esse tempo off é saudável”.
Relação com Virgínia?
4 imagensFechar modal.1 de 4
Post de Jussara Mioto viralizou nas redes.
Reprodução/Redes sociais.2 de 4
Gustavo Mioto, Luan Pereira, Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Instagram3 de 4
Cariúcha “canta” Gustavo Mioto e leva invertida
Instagram/Reprodução4 de 4
“Assunto bem encerrado”, dispara Gustavo Mioto sobre Ana Castela
Instagram/Reprodução
Ainda na entrevista, e por falar em “virar assunto”, Gustavo Mioto comentou sobre a relação com Virgínia Fonseca. O sertanejo viralizou após curtir uma foto da influenciadora. Ele também foi alvo de uma previsão de uma sensitiva que apontava um romance com a ex de Zé Felipe.
“Não tenho muita relação com a Virgínia. Nós nos falamos no programa dela e só. Eu curti a foto e foi só um ‘like’ sem maldade alguma. Costumo falar com o Lucas [Guedez] sobre a vida. Mas eu sou amigo dele faz um tempão. A minha relação com a Virgínia se resume a isso”.