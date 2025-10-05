Mioto se afasta das redes em meio a fofocas de Ana Castela e Zé Felipe

Gustavo Mioto estreou recentemente a turnê “Inconfundível” em meio a um turbilhão de fofocas que envolvem seu nome, especialmente se tratando do antigo relacionamento com Ana Castela e o novo romance da boiadeira com Zé Felipe. Para se concentrar na nova fase profissional e deixar burburinhos de lado, o sertanejo adotou uma medida: se afastar das redes sociais.

Em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, durante a passagem de seu show pelo Rio de Janeiro, Mioto deu detalhes sobre a decisão de deixar um pouco as redes sociais, e afirmou que a mãe, Jussara Mioto, é a responsável por filtrar o que chega de fofoca até ele.

“Em março, no meu aniversário, eu também fiquei 15 dias fora. Resolvi sair de todas as redes. Faz muito bem para começar a recarregar algumas energias. Parar de pensar em coisas que não fazem diferença na minha carreira, e focar no que realmente importa”.

Gustavo Mioto continua:

“São duas turnês, tem a carreira, clipe para gravar e novela. É muita coisa ao mesmo tempo para eu bagunçar a minha cabeça com coisas que não importam. Essa época fora da rede social me ajuda a lembrar que nada daquilo ali é verdade no mundo real. Minha mãe me mostra algumas notícias para eu não ficar alienado, e me traz algumas fofocas. Assim vamos vivendo”.

Por falar em fofocas, o sertanejo diz que precisa lidar com muita paciência com os burburinhos que surgem com seu nome, e diz não dar motivos para “ser o assunto”.

“Sou a pessoa mais quieta do mundo. Mas não tem outro jeito de lidar [com fofocas] a não ser ficar de boa. Tem que ter paciência porque realmente as pessoas vão falar. E se você fez algo, não adianta ficar bravo com o que estão falando que você fez. É preciso saber dosar e às vezes tirar uns dias off. Esse tempo off é saudável”.

Relação com Virgínia?

Ainda na entrevista, e por falar em “virar assunto”, Gustavo Mioto comentou sobre a relação com Virgínia Fonseca. O sertanejo viralizou após curtir uma foto da influenciadora. Ele também foi alvo de uma previsão de uma sensitiva que apontava um romance com a ex de Zé Felipe.