mirassol-atinge-invencibilidade-de-mais-de-um-ano;-entenda-o-feito

O Mirassol não sabe o que é perder em sua casa, em competições nacionais, há mais de um ano. Neste quarta-feira (8/10), o Leão Caipira venceu o Fluminense por 2 x 1, em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve a sua invencibilidade atuando em casa na competição.

Contabilizando apenas competições nacionais, ou seja, Brasileirão e Copa do Brasil, o Mirassol não perde como mandante desde o dia 21 de agosto de 2024. Na ocasião, o time acabou derrotado para o Botafogo-SP, por 2 x 1, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B.

Mirassol está invicto jogando em casa em competições nacionais desde agosto de 2024

São 21 jogos de invencibilidade, sendo 14 vitórias e sete empates

Em 2025, ano em que fazem sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, disputaram 13 jogos no Estádio Campos Maia, foram oito vitórias e cinco empates

Desde então, são 21 jogos de invencibilidade, sendo 14 vitórias e sete empates. Em 2024, após essa derrota, a equipe jogou outras oito vezes em sua casa, ganhou em seis ocasiões e terminou empatado em outras duas.

Já em 2025, ano em que fazem sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, disputaram 13 jogos no Estádio Campos Maia, foram oito vitórias e cinco empates. Após a vitória contra o Fluminense, o Mirassol volta a campo na próxima quarta-feira (15/10) para defender a sua invencibilidade contra o Internacional.