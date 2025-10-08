mirassol-defende-invencibilidade-em-casa-contra-o-fluminense

Apontado como um dos principais candidatos ao rebaixamento antes do Brasileirão começar, o Mirassol se tornou a sensação da competição. Com 43 pontos, a equipe está na sexta colocação, e nesta quarta-feira (8/10), às 21h (horário de Brasília), enfrenta o Fluminense.

A partida será disputada no popular Maião, estádio que se tornou fator fundamental para o Mirassol no Campeonato Brasileiro.

Até o momento, a equipe do interior de São Paulo não perdeu como mandante na competição.

Será que o Mirassol vai manter a invencibilidade dentro de casa? Ou o Fluminense vai conquistar a primeira vitória de um visitante no Maião? Confira números e as odds do confronto.

Quem vai vencer a partida?

Com a invencibilidade dentro de casa e a excelente campanha no Campeonato Brasileiro, o Mirassol se apresenta como favorito para vencer o confronto.

Mas o bom início de Luis Zubeldía no Fluminense dá um pouco mais de equilíbrio ao duelo.

Na KTO, uma das principais casas de apostas do Brasil, se você investir R$ 10 na vitória do Mirassol e a equipe confirmar o favoritismo, o retorno será de R$ 24.

Já se o Fluminense for um visitante indigesto, chega a R$ 31,50.

Em 12 partidas como mandante no Campeonato Brasileiro, o Mirassol acumula sete vitórias e cinco empates.

A última vez que o Leão Caipira perdeu dentro de casa foi no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, a equipe foi derrotada por 3 a 2 pelo Palmeiras.

Veja as 12 partidas do Mirassol como mandante no Brasileirão

1/10/2025 – Mirassol 1×1 Red Bull Bragantino

21/9/2025 – Mirassol 2×0 Juventude

31/8/2025 – Mirassol 5×1 Bahia

18/8/2025 – Mirassol 1×1 Cruzeiro

2/8/2025 – Mirassol 3×2 Vasco

26/7/2025 – Mirassol 1×1 Vitória

19/7/2025 – Mirassol 3×0 Santos

1/6/2025 – Mirassol 1×0 Sport

10/5/2025 – Mirassol 2×1 Corinthians

26/4/2025 – Mirassol 2×2 Atlético-MG

16/4/2025 – Mirassol 4×1 Grêmio

6/4/2025 – Mirassol 1×1 Fortaleza

Mirassol vai para a Libertadores?

Mirassol termina no G6 do Brasileiro: Odds* 1.40 na KTO

Na primeira participação no Campeonato Brasileiro, além de não estar brigando contra o rebaixamento, o Mirassol sonha com uma vaga na próxima Libertadores.

Com 43 pontos e na sexta colocação, a equipe está na zona de classificação para a próxima competição continental.

Com a possibilidade de Palmeiras ou Flamengo vencerem a Libertadores e do Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o G6 ainda pode se transformar em G8, aumentando ainda mais as chances do Mirassol estar na principal competição continental da América do Sul em 2026.

Como chegam as equipes?

Apesar do bom desempenho dentro de casa, o Mirassol vem em uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro.

Já são três partidas sem vencer na competição. No sábado (4), a equipe enfrentou o Corinthians e foi derrotado por 3 a 0.

Já o Fluminense não perdeu os três jogos sob o comando de Luis Zubeldía.

O treinador argentino acumula duas vitórias e um empate. Também no sábado, o Tricolor Carioca recebeu o Atlético-MG e venceu por 3 a 0, com gols de Samuel Xavier, Kevin Serna e Keno.

Onde assistir Mirassol x Fluminense

A partida entre Mirassol e Fluminense, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 08/10/2025