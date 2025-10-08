mirassol-derrota-fluminense-e-entra-no-g4-do-campeonato-brasileiro

Em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebeu o Fluminense na noite desta quarta-feira (8/10). Com o apoio da torcida, o Leão marcou no fim da partida e venceu o Tricolor por 2 x 1. Os gols da vitória foram marcados por Guilherme e Negueba. Para o Fluminense, Martinelli balançou as redes.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos 46 pontos e alcançou a quarta colocação do Brasileirão. Já o Fluminense segue fora do G6, na sétima posição. O Tricolor Gaúcho está com 38 pontos.

Mirassol x Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro

Mirassol x Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro

Mirassol x Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro

O jogo

O primeiro tempo no Estádio Maião, no interior de São Paulo, começou movimentado, com uma chance clara de gol para cada lado antes do relógio marcar 10 minutos. No decorrer da etapa inicial, o Fluminense chegou a abrir o placar, com Lucho Acosta, mas o árbitro anulou o gol após ser chamado pelo VAR.

No lance, ele marcou falta de Canobbio em cima de Danielzinho, no início do lance. O Mirassol respondeu em seguida com bola na rede. Após cruzamento pelo lado esquerdo, Guilherme emendou de primeira de dentro da área, Fábio tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes: 1 x 0 para os donos da casa.

Após o intervalo, o Fluminense tratou de empatar após jogada ensaiada. Renê cobrou escanteio, Lucho Acosta recebeu e mandou na segunda trave. Freytes escorou para o meio da área e Martinelli completou para o fundo do gol.

No fim da partida, o Mirassol fez o segundo gol, para a alegria dos torcedores presentes no Estádio Maião. Aos 40 minutos, após falha da defesa do Tricolor, o Carlos Eduardo recuperou a bola na direita e cruzou na área. Negueba, sozinho e cara a cara com Fábio, marcou para os donos da casa.

Próximos jogos

Ambas as equipes agora voltam a entrar em campo na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 15 de outubro, o Mirassol recebe o Internacional no Estádio Maião, às 20h. No dia seguinte, o Fluminense enfrenta o Juventude no Maracanã. A bola rola 21h30.