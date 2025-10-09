09/10/2025
Mirassol derrota Fluminense e se firma no G4 do Campeonato Brasileiro

Escrito por Agência Brasil
Logo Agência Brasil

O Mirassol derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (8) no Maião, em partida atrasada da 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o Leão Caipira chegou aos 46 pontos, na 4ª colocação da classificação.

Notícias relacionadas:

Em um confronto no qual a transpiração suplantou a inspiração, a equipe da casa aproveitou a desatenção da defesa adversária para abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Aproveitando falha de passe de Samuel Xavier, Alesson puxou contra-ataque rápido pela esquerda e cruzou na área, onde Guilherme bateu de voleio para superar o goleiro Fábio.

O Tricolor das Laranjeiras só conseguiu igualar após o intervalo. Aos 10 minutos, em cobrança de escanteio ensaiada, Renê tocou para Lucho Acosta, que cruzou para o argentino Freytes, que escorou para Martinelli, que, no meio da área, bateu colocado para empatar.

Com a igualdade no marcador, as oportunidades apareceram de lado a lado. Mas o Mirassol mostrou mais poder de decisão para aproveitar duas falhas seguidas de Freytes para marcar o gol da vitória. Carlos Eduardo ficou com a bola e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Negueba teve apenas o trabalho de escorar para sacramentar o revés do Fluminense, que fica na 7ª posição com 38 pontos.

Vitória do Galo

Quem também triunfou em casa nesta quarta foi o Atlético-MG, mas em partida adiada da 14ª rodada. Jogando em sua arena, em Belo Horizonte, o Galo bateu o Sport pelo placar de 3 a 1 para chegar aos 32 pontos na 14ª posição. Já o Leão permanece na lanterna da classificação com 16 pontos.

O triunfo da equipe mineira foi construída com gols de Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony, enquanto Derik Lacerda descontou para o time pernambucano.

