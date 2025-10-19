Mirassol marca gol relâmpago, vence São Paulo e se isola no G-4

O Mirassol venceu o São Paulo por 3 x 0 neste domingo (19/10), no Estádio Campos Maia, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Reinaldo. O ex-jogador do São Paulo deu uma assistência para o gol de Alesson e também balançou as redes no confronto. No segundo tempo, Carlos Eduardo ampliou também de pênalti.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Mirassol é o quarto colocado

Rapha Marques/Sports Press Photo/Getty Images 2 de 4

Carlos Eduardo foi derrubado

Rapha Marques/Sports Press Photo/Getty Images 3 de 4

Rafael Guanaes lidera o Mirassol em novo triunfo

Rapha Marques/Sports Press Photo/Getty Images 4 de 4

Reinaldo foi o melhor em campo

Rapha Marques/Sports Press Photo/Getty Images

Leia também

O Leão Caipira atuou melhor que o adversário desde o primeiro minuto da partida. Com somente 45 segundos de jogo, Alesson abriu o placar do confronto. Os donos da casa ampliaram ainda no primeiro tempo com Reinaldo, de pênalti. O camisa 6 bateu bem no canto direito e venceu a disputa com o goleiro Rafael.

Na volta do segundo tempo, mais um pênalti para o Mirassol. Dessa vez, quem cobrou foi Carlos Eduardo, que também bateu muito bem e fechou o placar da partida entre paulistas.

Ao derrotar o São Paulo, o Mirassol mantem a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 52 pontos e aumenta a vantagem para o Botafogo, que soma 46. O São Paulo, por sua vez, chega a sua terceira derrota consecutiva na competição e perde a chance de ganhar posições na tabela.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Mirassol encara o Sport, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no sábado (25/10), às 18h30, na Ilha do Retiro. Para tentar voltar a vencer na competição, o São Paulo tem o Bahia como próximo adversário. O tricolor joga no mesmo dia, às 21h30, no Morumbi.