28/10/2025
Mirela Janis e Yugnir são assaltados em São Paulo: “Estou em choque”

Escrito por Portal Leo Dias
A influenciadora Mirela Janis viveu momentos de pânico na noite desta terça-feira (28/10) em São Paulo. Ela contou nas redes sociais que foi assaltada à mão armada junto do marido, o empresário Yugnir Ângelo. O casal estava de carro quando um homem os abordou e apontou uma arma, levando celulares, joias e outros pertences.

“Um homem colocou [a arma] na cabeça do boizinho”, relatou Mirela, ainda abalada, referindo-se ao marido. “Levou o celular, os ouros, levou tudo. Só que isso não é o problema. O problema é o nervoso, que eu pensei que a gente fosse morrer”, contou em seus stories.

Visivelmente emocionada, Mirela disse que o assalto foi rápido, mas extremamente assustador. “Levou os anéis, levou tudo, tudo”, reforçou. Ela também alertou os seguidores sobre possíveis golpes usando o número de Yugnir: “Se alguém receber alguma mensagem no WhatsApp pelos celulares do Yugnir, é porque foi isso”.

Apesar do susto, Mirela tranquilizou os fãs afirmando que os dois estão bem fisicamente. A influenciadora não revelou se prestou queixa às autoridades, mas agradeceu as mensagens de carinho e preocupação recebidas após o ocorrido.

